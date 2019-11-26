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23:17 (мск), источник: Sport24

«Локо» не удержал даже ничью с «Байером» и попрощался с еврокубками. Выезд в Мадрид ничего не решит

Безнадежные 0:2 в Черкизово.

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В первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» стартовал круче всех российских команд: на выезде ребята Семина обыграли «Байер», своего главного конкурента в группе. Даже автогол Хеведеса немцам не помог — Крыховяк забил пушечным лонгшотом, Баринов поймал кипера на выходе из ворот и попал в пустые.

Казалось, что третье место «Локо» теперь уж точно получит, но «Байер» внезапно победил дома «Атлетико» и набрал те же 3 очка после четырех матчей, что и российская команда. Так что в Черкизово Палычу нужно было удерживать хотя бы ничейку и надеяться, что «Ювентус» в последнем туре не подведет.

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Алексей Миранчук забил первым, но судья почти сразу зафиксировал офсайд. «Байер» ответил практически сразу, причем немцы в голе почти не поучаствовали. После навеса в штрафную Эдер пытался выбить мяч, но попал в Жемалетдинова, а от того отскочило в ворота.

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Команда Боша создала еще пару моментов на контратаках, но сравнивать счет должен был «Локомотив». Антон Миранчук вывалился один на один и мог бить куда угодно, но попал в отставленную руку вратаря сборной Финляндии. Лукаш Градецки — одна из главных звезд национальной команды, сенсационно отобравшейся на Евро.

А после перерыва все шансы «Локо» похоронил центральный защитник Свен Бендер. Он пришел в штрафную Гилерме на розыгрыш углового, принял свечу от партнера и втащил под перекладину. Кипер нашей сборной уже ничего сделать не смог.

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Юрий Палыч почти сразу отреагировал заменой, но не самой очевидной: первым на поле вышел не Смолов, а молодая звезда «Казанки» Данил Куликов. Федор заменил Эдера только 13 минут спустя, но тоже разочаровал, не реализовав классный прострел Баринова в конце матча. А ведь всего один гол мог подарить его команде математические шансы на Лигу Европы весной.

Теперь шансов нет никаких. «Байер» опережает «Локомотив» на три очка и лучше по дополнительным показателям. 11 декабря «железнодорожники» летят в гости к «Атлетико», но даже победа будет просто приятным бонусом и не позволит подняться выше последнего места.

А ведь было так близко.

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Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 25757 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминПетер Бос
Голы
Рифат Жемалетдинов11′
Свен Бендер(Чарльз Арангис)54′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Лукас Храдецки
20Владислав Игнатьев
67′
3Панайотис Рецос
31Мачей Рыбус
18Насименту Боргес Венделл
77′
5Бенедикт Хеведес
43′
4Джонатан Та
14Ведран Чорлука
68′
5Свен Бендер
11Антон Миранчук
19Мусса Диаби
59Алексей Миранчук
20Чарльз Арангис
6Дмитрий Баринов
83′
31Кевин Фолланд
7Гжегож Крыховяк
38Карим Беллараби
77′
17Рифат Жемалетдинов
65′
13Лукас Аларио
69Даниил Куликов
10Керем Демирбай
90′
19Эдер
77′
8Ларс Бендер
9Федор Смолов
9Леон Бэйли
46′
15Юлиан Баумгартлингер
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
10Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы18
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрис Кавана(Англия)
Ассистент ВАРЛи Беттс(Англия)
Обозначения
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