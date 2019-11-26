«Локо» не удержал даже ничью с «Байером» и попрощался с еврокубками. Выезд в Мадрид ничего не решит

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В первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» стартовал круче всех российских команд: на выезде ребята Семина обыграли «Байер», своего главного конкурента в группе. Даже автогол Хеведеса немцам не помог — Крыховяк забил пушечным лонгшотом, Баринов поймал кипера на выходе из ворот и попал в пустые.

Казалось, что третье место «Локо» теперь уж точно получит, но «Байер» внезапно победил дома «Атлетико» и набрал те же 3 очка после четырех матчей, что и российская команда. Так что в Черкизово Палычу нужно было удерживать хотя бы ничейку и надеяться, что «Ювентус» в последнем туре не подведет.

Алексей Миранчук забил первым, но судья почти сразу зафиксировал офсайд. «Байер» ответил практически сразу, причем немцы в голе почти не поучаствовали. После навеса в штрафную Эдер пытался выбить мяч, но попал в Жемалетдинова, а от того отскочило в ворота.

Команда Боша создала еще пару моментов на контратаках, но сравнивать счет должен был «Локомотив». Антон Миранчук вывалился один на один и мог бить куда угодно, но попал в отставленную руку вратаря сборной Финляндии. Лукаш Градецки — одна из главных звезд национальной команды, сенсационно отобравшейся на Евро.

А после перерыва все шансы «Локо» похоронил центральный защитник Свен Бендер. Он пришел в штрафную Гилерме на розыгрыш углового, принял свечу от партнера и втащил под перекладину. Кипер нашей сборной уже ничего сделать не смог.

Юрий Палыч почти сразу отреагировал заменой, но не самой очевидной: первым на поле вышел не Смолов, а молодая звезда «Казанки» Данил Куликов. Федор заменил Эдера только 13 минут спустя, но тоже разочаровал, не реализовав классный прострел Баринова в конце матча. А ведь всего один гол мог подарить его команде математические шансы на Лигу Европы весной.

Теперь шансов нет никаких. «Байер» опережает «Локомотив» на три очка и лучше по дополнительным показателям. 11 декабря «железнодорожники» летят в гости к «Атлетико», но даже победа будет просто приятным бонусом и не позволит подняться выше последнего места.