«Локо» не удержал даже ничью с «Байером» и попрощался с еврокубками. Выезд в Мадрид ничего не решит
Безнадежные 0:2 в Черкизово.
Безнадежные 0:2 в Черкизово.
В первом туре Лиги чемпионов «Локомотив» стартовал круче всех российских команд: на выезде ребята Семина обыграли «Байер», своего главного конкурента в группе. Даже автогол Хеведеса немцам не помог — Крыховяк забил пушечным лонгшотом, Баринов поймал кипера на выходе из ворот и попал в пустые.
Казалось, что третье место «Локо» теперь уж точно получит, но «Байер» внезапно победил дома «Атлетико» и набрал те же 3 очка после четырех матчей, что и российская команда. Так что в Черкизово Палычу нужно было удерживать хотя бы ничейку и надеяться, что «Ювентус» в последнем туре не подведет.
Алексей Миранчук забил первым, но судья почти сразу зафиксировал офсайд. «Байер» ответил практически сразу, причем немцы в голе почти не поучаствовали. После навеса в штрафную Эдер пытался выбить мяч, но попал в Жемалетдинова, а от того отскочило в ворота.
Команда Боша создала еще пару моментов на контратаках, но сравнивать счет должен был «Локомотив». Антон Миранчук вывалился один на один и мог бить куда угодно, но попал в отставленную руку вратаря сборной Финляндии. Лукаш Градецки — одна из главных звезд национальной команды, сенсационно отобравшейся на Евро.
А после перерыва все шансы «Локо» похоронил центральный защитник Свен Бендер. Он пришел в штрафную Гилерме на розыгрыш углового, принял свечу от партнера и втащил под перекладину. Кипер нашей сборной уже ничего сделать не смог.
Юрий Палыч почти сразу отреагировал заменой, но не самой очевидной: первым на поле вышел не Смолов, а молодая звезда «Казанки» Данил Куликов. Федор заменил Эдера только 13 минут спустя, но тоже разочаровал, не реализовав классный прострел Баринова в конце матча. А ведь всего один гол мог подарить его команде математические шансы на Лигу Европы весной.
Теперь шансов нет никаких. «Байер» опережает «Локомотив» на три очка и лучше по дополнительным показателям. 11 декабря «железнодорожники» летят в гости к «Атлетико», но даже победа будет просто приятным бонусом и не позволит подняться выше последнего места.
А ведь было так близко.
|Юрий Семин
|Петер Бос
|Рифат Жемалетдинов
|11′
|Свен Бендер(Чарльз Арангис)
|54′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Лукас Храдецки
|20
|Владислав Игнатьев
67′
|3
|Панайотис Рецос
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Насименту Боргес Венделл
77′
|5
|Бенедикт Хеведес
43′
|4
|Джонатан Та
|14
|Ведран Чорлука
68′
|5
|Свен Бендер
|11
|Антон Миранчук
|19
|Мусса Диаби
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Чарльз Арангис
|6
|Дмитрий Баринов
83′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Гжегож Крыховяк
|38
|Карим Беллараби
77′
|17
|Рифат Жемалетдинов
65′
|13
|Лукас Аларио
|69
|Даниил Куликов
|10
|Керем Демирбай
90′
|19
|Эдер
77′
|8
|Ларс Бендер
|9
|Федор Смолов
|9
|Леон Бэйли
46′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крис Кавана(Англия)
|Ассистент ВАР
|Ли Беттс(Англия)