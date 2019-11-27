Сёмин: После Нового года у «Локомотива» будет другая команда

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«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хоть мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если будут звёзды, ничего не выиграешь.

Не знаю, какой состав будет в матче с «Атлетико», до этого ещё будут игры. Цель? Достойно представлять «Локомотив», определиться с видением того, каким будет «Локомотив» после Нового года. Будем бороться. Юрий Семин

Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль. Какие изменения будут дальше, мне сложно сказать. Тех игроков, которые были травмированы по полтора месяца, мы приведём в нужные кондиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sImB7ALr50c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Куликов — игрок ближайшего резерва. Заранее говорить, сколько он будет появляться на поле, не могу. Это зависит от него. У молодых игроков часто так происходит, что две игры они проведут очень ярко, а потом — общий спад. Должно быть много игроков, с помощью которых можно было бы проводить ротацию. На сегодняшний день у нас есть с этим проблемы.