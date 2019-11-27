Сёмин: После Нового года у «Локомотива» будет другая команда
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что изменится в команде во время зимней паузы.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что изменится в команде во время зимней паузы.
«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хоть мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если будут звёзды, ничего не выиграешь.
Не знаю, какой состав будет в матче с «Атлетико», до этого ещё будут игры. Цель? Достойно представлять «Локомотив», определиться с видением того, каким будет «Локомотив» после Нового года. Будем бороться.
Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль. Какие изменения будут дальше, мне сложно сказать. Тех игроков, которые были травмированы по полтора месяца, мы приведём в нужные кондиции.
Куликов — игрок ближайшего резерва. Заранее говорить, сколько он будет появляться на поле, не могу. Это зависит от него. У молодых игроков часто так происходит, что две игры они проведут очень ярко, а потом — общий спад. Должно быть много игроков, с помощью которых можно было бы проводить ротацию. На сегодняшний день у нас есть с этим проблемы.
«Байеру» — удачи!" — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
|Юрий Семин
|Петер Бос
|Рифат Жемалетдинов
|11′
|Свен Бендер(Чарльз Арангис)
|54′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Лукас Храдецки
|20
|Владислав Игнатьев
67′
|3
|Панайотис Рецос
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Насименту Боргес Венделл
77′
|5
|Бенедикт Хеведес
43′
|4
|Джонатан Та
|14
|Ведран Чорлука
68′
|5
|Свен Бендер
|11
|Антон Миранчук
|19
|Мусса Диаби
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Чарльз Арангис
|6
|Дмитрий Баринов
83′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Гжегож Крыховяк
|38
|Карим Беллараби
77′
|17
|Рифат Жемалетдинов
65′
|13
|Лукас Аларио
|69
|Даниил Куликов
|10
|Керем Демирбай
90′
|19
|Эдер
77′
|8
|Ларс Бендер
|9
|Федор Смолов
|9
|Леон Бэйли
46′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крис Кавана(Англия)
|Ассистент ВАР
|Ли Беттс(Англия)