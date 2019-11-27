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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин: После Нового года у «Локомотива» будет другая команда

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, что изменится в команде во время зимней паузы.

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«Дай бог, чтобы мы потеряли как можно меньше очков, хоть мы их наверняка потеряем. После Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь — по характеру. Это основное. Есть характер — будет результат. Нет характера — даже если будут звёзды, ничего не выиграешь.

Не знаю, какой состав будет в матче с «Атлетико», до этого ещё будут игры. Цель? Достойно представлять «Локомотив», определиться с видением того, каким будет «Локомотив» после Нового года. Будем бороться.
Юрий Семин

Новая команда не значит, что будет много новых игроков. Я ориентируюсь на то, что должен поправиться Фарфан, который играет огромную роль. Какие изменения будут дальше, мне сложно сказать. Тех игроков, которые были травмированы по полтора месяца, мы приведём в нужные кондиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куликов — игрок ближайшего резерва. Заранее говорить, сколько он будет появляться на поле, не могу. Это зависит от него. У молодых игроков часто так происходит, что две игры они проведут очень ярко, а потом — общий спад. Должно быть много игроков, с помощью которых можно было бы проводить ротацию. На сегодняшний день у нас есть с этим проблемы.

«Байеру» — удачи!" — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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Первый тайм: 0:1
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Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 25757 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминПетер Бос
Голы
Рифат Жемалетдинов11′
Свен Бендер(Чарльз Арангис)54′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Лукас Храдецки
20Владислав Игнатьев
67′
3Панайотис Рецос
31Мачей Рыбус
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77′
5Бенедикт Хеведес
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65′
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90′
19Эдер
77′
8Ларс Бендер
9Федор Смолов
9Леон Бэйли
46′
15Юлиан Баумгартлингер
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
10Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы18
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрис Кавана(Англия)
Ассистент ВАРЛи Беттс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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