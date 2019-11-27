Россия упустила возможность приблизиться к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: AP 2019

В этот день московский «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от немецкого «Байера» (0:2). Представляющая Португалию в главном еврокубковом турнире «Бенфика» свой матч против немецкого же «Лейпцига» проведет 27 ноября. Также в среду петербургский «Зенит», играющий в одной группе с лиссабонцами, на своем поле встретится с французским «Лионом».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 27.11.2019, 20:55 Зенит - Лион -

Также заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в четверг в пятом туре группового турнира Лиги Европы — ЦСКА дома сыграет с болгарским «Лудогорцем», а «Краснодар» на своем поле примет швейцарский «Базель». Представляющие Португалию «Спортинг», «Порту», «Брага» и «Витория» сыграют с нидерландским ПСВ, швейцарскими «Янг Бойз», английским «Вулверхэмптоном» и бельгийским «Стандардом» соответственно.

Поскольку Россия и Португалия по состоянию на вечер вторника не смогли набрать очков в таблицу коэффициентов УЕФА, в их активе осталось по 44,383 и 45,849 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки — три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (раунд плей-офф), две — в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 28.11.2019, 18:50 Краснодар - Базель -

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.