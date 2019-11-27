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00:36 (мск), источник: Известия

Львы ли вы: какие шансы у «Зенита» в игре против «Лиона»

Поражение лишит питерцев надежд на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Петербургский «Зенит» в среду проведет заключительный домашний матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Действующие победители РПЛ сыграют против французского «Лиона», который на данный момент обгоняет сине-бело-голубых в таблице на три очка. От исхода этого матча зависят дальнейшие перспективы отечественной команды в еврокубках. Впрочем, даже при худшем сценарии подопечные Сергея Семака сохранят шансы на попадание в весеннюю часть Лиги Европы.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 17.09.2019, 19:55

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Поделить на четверых

Питерцы здорово начали международную кампанию в нынешнем сезоне, и еще далеко не всё потеряно. Сине-бело-голубые идут на третьем месте в своей группе с четырьмя очками. Лидирует в квартете с девятью баллами немецкий РБ, у французского «Лиона» их семь, а у замыкающей четвёрку португальской «Бенфики» — три. Таким образом, две победы в оставшихся матчах гарантируют «Зениту» место в плей-офф. А при определенных исходах параллельных встреч российской команде хватит и одной победы над «Лионом».

— Расклады максимально просты: выиграют — пройдут дальше, проиграют — нет, — отметил в беседе с «Известиями» тренер Сергей Силкин. — «Лион» — очень сильная команда, и против нее будет сложно. Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов дал понять, что наш футбол всё-таки отстает от ведущих европейских лиг. Там играют и думают гораздо быстрее. Ведущие клубы используют высокий прессинг не в теории, а на деле, и нашим футболистам крайне тяжело из-под него выходить. Поэтому, как бы здорово ни выглядели наши лидеры в РПЛ, им сложно что-то показывать на международной арене.

Положение «Зенита» в турнирной таблице подпортили третий и четвертый туры группового этапа. Волей календаря питерцам предстояло дважды сыграть против главного фаворита квартета — РБ. Сине-бело-голубые проиграли обе встречи немцам (1:2, 0:2), из-за чего опустились на третье место. А клуб из Лейпцига теперь в одном балле от выхода в плей-офф.

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«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов

— У нас в активе уже девять баллов, и впереди домашняя игра против «Бенфики», — сказал «Известиям» полузащитник РБ Кевин Кампль. — Для выхода в плей-офф нам осталось набрать лишь одно очко, и мы постараемся решить эту задачу уже в ближайшем туре. А если говорить о шансах «Зенита», то наша группа очень ровная. Впереди еще два матча, и только от самого «Зенита» зависит, пройдет ли он в плей-офф. Я могу только пожелать этого питерскому клубу.

Группа G изначально считалась одной из самых ровных в турнире. Это по-прежнему так, несмотря на определенный отрыв РБ от конкурентов. Фактически еще ни одна из команд не гарантировала себе участие в весенней стадии ЛЧ, и шансы на плей-офф имеет каждый из коллективов.

Мне кажется, «Зенит» должен пройти дальше в Лиге чемпионов. Я наблюдаю за обеими командами, знаю их возможности. Поэтому думаю, что питерцы обязательно обыграют «Лион» на своем поле.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела

В гостях и без Депая

Первая встреча «Зенита» и «Лиона» получилась достаточно напряженной. Было очевидно, что питерцам придется очень непросто в выездной игре против одного из грандов французского футбола. Тем не менее в концовке первого тайма сине-бело-голубым удалось открыть счет, благодаря голу Артёма Дзюбы. Но уже во второй половине «Лион» ответил метким ударом с пенальти Мемфиса Депая. Этот гол установил итоговый счет в матче (1:1). Положительным моментом для «Зенита» станет отсутствие голландского нападающего в ответной встрече. Депай пропустит игру из-за травмы.

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«Зенит» увез ничью из Лиона

— Всё-таки «Зенит» играет дома, поэтому у него будет небольшое преимущество, — пояснил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой, выступавший во Франции. — Если вспомнить их первую встречу, то там российский клуб выглядел получше. «Лион» же в целом невзрачно начал сезон и имел определенные проблемы на старте. Сейчас же эта команда выглядит гораздо лучше и представляет большую опасность. Но для питерцев станет серьезным подспорьем отсутствие Депая. Мне кажется, у «Лиона» не такой богатый резерв, чтобы спокойно заменить этого футболиста. Даже скамейка запасных «Зенита» выглядит более широкой. В целом оцениваю шансы 50:50.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 27.11.2019, 20:55

Зенит-Лион-

В «Зените» всё понимают и открыто говорят о том, что матч против «Лиона» — определяющий. Эту игру считают чуть ли не самой важной в первой части сезона. Дело в том, что питерцы впервые за долгое время выступают в Лиге чемпионов, и летом было потрачены немалые средства на трансферы. Если клуб остановится на стадии группового этапа самого престижного еврокубкового турнира, это будет провал.

— Высокий уровень ответственности в матче с «Лионом» должен стать для «Зенита» дополнительным стимулом, а не элементом давления, — подчеркнул в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — У питерцев в составе собрано много футболистов с весомым опытом, в том числе и в еврокубках. И они должны справиться с этим давлением. Хочется пожелать им удачи и победы в грядущей игре. Если же «Зенит» не сумеет пробиться в плей-офф, это станет серьезным ударом по амбициям клуба, его руководства, тренерского штаба и самих игроков. Но не хочется думать о плохом.

Завершит групповой этап «Зенит» в Португалии матчем против местной «Бенфики». Игра состоится 10 декабря.

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