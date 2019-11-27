Два игрока «Брюгге» были удалены за празднование гола в матче с «Галатасараем»
Во время матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Брюгге» (1:1) два футболиста были удалены за празднование гола гостей.
Во время матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Брюгге» (1:1) два футболиста были удалены за празднование гола гостей.
Сначала автор гола Крепин Диатта снял футболку, а затем Клинтон Мата сломал угловой флажок. Оба игрока получили желтые карточки, которые стали для них вторыми.
В итоге бельгийский клуб сумел сохранить ничью. «Брюгге» с тремя очками занимает третье место в группе А. У «Галатасарая» за тур до конца два очка и последнее, четвертое место.
|Фатих Терим
|Филипп Клеман
|Адем Бюйюк(Эмер Байрам)
|11′
|Крепин Диатта(Клинтон Мата)
|90+2′
|1
|Фернандо Муслера
90+1′
|88
|Симон Миньоле
|22
|Феррейра Филью Мариану
33′
|3
|Эдер Альварес Баланта
|45
|Маркан
|17
|Симон Дели
|55
|Юто Нагатомо
84′
|18
|Федерико Рикка
28′
|15
|Райан Донк
|44
|Брандон Мехеле
|89
|Софьян Фегули
|77
|Клинтон Мата
31′90+3′
|99
|Марио Лемина
14′
|20
|Ханс Ванакен
|7
|Адем Бюйюк
|11
|Крепин Диатта
66′90+3′
|19
|Эмер Байрам
80′
|26
|Матс Ритс
45′
|8
|Сельчук Инан
|90
|Шарль Де Кетеларе
|6
|Жан-Микаэль Сери
90′
|42
|Эммануэл Деннис
58′
|41
|Эренджан Ярдымджы
|16
|Сибе Схрейверс
|10
|Юнес Беланда
87′
|80
|Лоис Опенда
77′
|97
|Эмре Мор
90′
|14
|Дэвид Окереке
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|4
|17
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Иван Кружляк(Словакия)