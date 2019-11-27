Два игрока «Брюгге» были удалены за празднование гола в матче с «Галатасараем»

Сначала автор гола Крепин Диатта снял футболку, а затем Клинтон Мата сломал угловой флажок. Оба игрока получили желтые карточки, которые стали для них вторыми.

В итоге бельгийский клуб сумел сохранить ничью. «Брюгге» с тремя очками занимает третье место в группе А. У «Галатасарая» за тур до конца два очка и последнее, четвертое место.