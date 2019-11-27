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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два игрока «Брюгге» были удалены за празднование гола в матче с «Галатасараем»

Во время матча Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Брюгге» (1:1) два футболиста были удалены за празднование гола гостей.

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Сначала автор гола Крепин Диатта снял футболку, а затем Клинтон Мата сломал угловой флажок. Оба игрока получили желтые карточки, которые стали для них вторыми.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге бельгийский клуб сумел сохранить ничью. «Брюгге» с тремя очками занимает третье место в группе А. У «Галатасарая» за тур до конца два очка и последнее, четвертое место.

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Галатасарай
1:1
Первый тайм: 1:0
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Группа A26.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom), 34500 зрителей
Главные тренеры
Фатих ТеримФилипп Клеман
Голы
Адем Бюйюк(Эмер Байрам)11′
Крепин Диатта(Клинтон Мата)90+2′
Составы команд
1Фернандо Муслера
90+1′
88Симон Миньоле
22Феррейра Филью Мариану
33′
3Эдер Альварес Баланта
45Маркан
17Симон Дели
55Юто Нагатомо
84′
18Федерико Рикка
28′
15Райан Донк
44Брандон Мехеле
89Софьян Фегули
77Клинтон Мата
31′90+3′
99Марио Лемина
14′
20Ханс Ванакен
7Адем Бюйюк
11Крепин Диатта
66′90+3′
19Эмер Байрам
80′
26Матс Ритс
45′
8Сельчук Инан
90Шарль Де Кетеларе
6Жан-Микаэль Сери
90′
42Эммануэл Деннис
58′
41Эренджан Ярдымджы
16Сибе Схрейверс
10Юнес Беланда
87′
80Лоис Опенда
77′
97Эмре Мор
90′
14Дэвид Окереке
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)13
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые4
17Фолы21
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяИван Кружляк(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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