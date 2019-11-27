«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в игре со штрафного удара на 45-й минуте забил Пауло Дибала.

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в еврокубках, на его счету 175 встреч, португалец опередил итальянца Паоло Мальдини и уступает лишь испанскому вратарю Икеру Касильясу (188 матчей).

Подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе первое место в группе. «Ювентус» не проигрывает пять матчей подряд в Лиге чемпионов, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. «Атлетико» же проиграл второй матч кряду.

В другом матче группы D, который прошел ранее во вторник, российский «Локомотив» дома уступил немецкому «Байеру» (0:2) и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.