«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 27 ноября. Итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 обыграл испанский «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 27 ноября. Итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 обыграл испанский «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный мяч в игре со штрафного удара на 45-й минуте забил Пауло Дибала.
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в еврокубках, на его счету 175 встреч, португалец опередил итальянца Паоло Мальдини и уступает лишь испанскому вратарю Икеру Касильясу (188 матчей).
Подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе первое место в группе. «Ювентус» не проигрывает пять матчей подряд в Лиге чемпионов, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. «Атлетико» же проиграл второй матч кряду.
В другом матче группы D, который прошел ранее во вторник, российский «Локомотив» дома уступил немецкому «Байеру» (0:2) и лишился шансов выйти в
В турнирной таблице группы лидирует «Ювентус», набравший 13 очков, на втором месте «Атлетико» (7), на третьем — «Байер» (6), замыкает таблицу «Локомотив» (3). В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с «Атлетико», а итальянский клуб на выезде встретится с «Байером». Оба матча пройдут 11 декабря.
|Маурицио Сарри
|Диего Симеоне
|Пауло Дибала
|45+2′
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Ян Облак
|13
|Данилу
|23
|Киран Триппьер
|2
|Маттиа Де Шильо
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|4
|Маттейс де Лигт
|22
|Марио Эрмосо
32′
|19
|Леонардо Бонуччи
|5
|Томас Партей
|14
|Блез Матюиди
|6
|Коке
|7
|Криштиану Роналду
|8
|Ньигес Сауль
52′
|5
|Миралем Пьянич
|9
|Альваро Мората
|30
|Родриго Бентанкур
35′86′
|12
|Ренан Лоди
40′64′
|6
|Сами Хедира
|11
|Тома Лемар
|8
|Аарон Рэмси
63′
|16
|Эктор Эррера
58′60′
|33
|Федерико Бернардески
|10
|Анхель Корреа
|10
|Пауло Дибала
76′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
53′
|21
|Гонсало Игуаин
|7
|Жоау Феликс
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)