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01:11 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Итальянский «Ювентус» со счетом 1:0 обыграл испанский «Атлетико» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч в игре со штрафного удара на 45-й минуте забил Пауло Дибала.

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в еврокубках, на его счету 175 встреч, португалец опередил итальянца Паоло Мальдини и уступает лишь испанскому вратарю Икеру Касильясу (188 матчей).

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«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну

Подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе первое место в группе. «Ювентус» не проигрывает пять матчей подряд в Лиге чемпионов, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. «Атлетико» же проиграл второй матч кряду.

В другом матче группы D, который прошел ранее во вторник, российский «Локомотив» дома уступил немецкому «Байеру» (0:2) и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.

В турнирной таблице группы лидирует «Ювентус», набравший 13 очков, на втором месте «Атлетико» (7), на третьем — «Байер» (6), замыкает таблицу «Локомотив» (3). В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с «Атлетико», а итальянский клуб на выезде встретится с «Байером». Оба матча пройдут 11 декабря.

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Ювентус
1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДиего Симеоне
Голы
Пауло Дибала45+2′
Составы команд
1Войчех Щенсны
13Ян Облак
13Данилу
23Киран Триппьер
2Маттиа Де Шильо
18де Алмейда Монтейру Фелипе
4Маттейс де Лигт
22Марио Эрмосо
32′
19Леонардо Бонуччи
5Томас Партей
14Блез Матюиди
6Коке
7Криштиану Роналду
8Ньигес Сауль
52′
5Миралем Пьянич
9Альваро Мората
30Родриго Бентанкур
35′86′
12Ренан Лоди
40′64′
6Сами Хедира
11Тома Лемар
8Аарон Рэмси
63′
16Эктор Эррера
58′60′
33Федерико Бернардески
10Анхель Корреа
10Пауло Дибала
76′
20Виктор Мачин Перес Витоло
53′
21Гонсало Игуаин
7Жоау Феликс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)12
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
13Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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