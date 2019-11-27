«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле сыграли вничью с французским «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле сыграли вничью с французским «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (17-я и 79-я минуты), у парижан отличились Килиан Мбаппе (81) и Пабло Сарабия (83).
Ранее в другом матче группы A турецкий «Галатасарай» разошелся миром с бельгийским «Брюгге» — 1:1.
«ПСЖ» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в квартете, «Реал» (8) пробился в 1/8 финала турнира со второй строчки. «Брюгге» (3) располагается на третьей позиции, «Галатасарай» (2) занимает четвертое место.
|Зинедин Зидан
|Томас Тухель
|Карим Бензема
|17′
|Кильян Мбаппе
|81′
|Карим Бензема(Марселу)
|79′
|Пабло Сарабия
|83′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Кейлор Навас
|2
|Даниэль Карвахаль
|12
|Тома Менье
89′
|12
|Марселу
68′
|14
|Хуан Бернат
|4
|Серхио Рамос
|2
|Тиагу Силва
|5
|Рафаэль Варан
|3
|Преснель Кимпембе
|8
|Тони Кроос
|6
|Марко Верратти
|14
|Каземиру
|5
|Маркиньюс
|9
|Карим Бензема
|7
|Кильян Мбаппе
|15
|Федерико Вальверде
76′
|27
|Идрисса Гей
46′
|10
|Лука Модрич
|10
|Неймар
|22
|Франсиско Роман Иско
82′
|18
|Мауро Икарди
75′
|27
|Родригу
|19
|Пабло Сарабия
|7
|Эден Азар
68′
|11
|Анхель Ди Мария
75′
|11
|Гарет Бэйл
|23
|Юлиан Дракслер
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|13
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)