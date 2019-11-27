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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» на своем поле сыграли вничью с французским «ПСЖ» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Карим Бензема (17-я и 79-я минуты), у парижан отличились Килиан Мбаппе (81) и Пабло Сарабия (83).

Ранее в другом матче группы A турецкий «Галатасарай» разошелся миром с бельгийским «Брюгге» — 1:1.

«ПСЖ» набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в квартете, «Реал» (8) пробился в 1/8 финала турнира со второй строчки. «Брюгге» (3) располагается на третьей позиции, «Галатасарай» (2) занимает четвертое место.

Реал
2:2
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Группа A26.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданТомас Тухель
Голы
Карим Бензема17′
Кильян Мбаппе81′
Карим Бензема(Марселу)79′
Пабло Сарабия83′
Составы команд
13Тибо Куртуа
1Кейлор Навас
2Даниэль Карвахаль
12Тома Менье
89′
12Марселу
68′
14Хуан Бернат
4Серхио Рамос
2Тиагу Силва
5Рафаэль Варан
3Преснель Кимпембе
8Тони Кроос
6Марко Верратти
14Каземиру
5Маркиньюс
9Карим Бензема
7Кильян Мбаппе
15Федерико Вальверде
76′
27Идрисса Гей
46′
10Лука Модрич
10Неймар
22Франсиско Роман Иско
82′
18Мауро Икарди
75′
27Родригу
19Пабло Сарабия
7Эден Азар
68′
11Анхель Ди Мария
75′
11Гарет Бэйл
23Юлиан Дракслер
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)8
13Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
9Угловые5
14Фолы8
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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