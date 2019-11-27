Дибала забил супер гол, а «Шахтер» выстоял в Манчестере. Главное из вторничных матчей ЛЧ

Вылет дня

«Локомотив» — «Байер» — 0:2

Начнем с неприятного. Для того, чтобы сохранить шансы на попадание хотя бы в Лигу Европы, «Локомотиву» можно было даже проиграть дома. Но со счетом 0:1 или 1:2. Конечно, шансы после этого сохранялись лишь математические, но они бы как минимум были.

Но железнодорожники выдали один из худших перфомансов в этой Лиге чемпионов. И проиграли со счетом 0:2. В итоге «Локо» потерпел третье поражение в трех домашних матчах, набрал всего три очка и первым из участников ЛЧ забронировал себе последнее место в группе. Жаль.

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Гол дня

«Ювентус» — «Атлетико» — 1:0

Сразу после окончания матча в Черкизово другие участники группы D — «Ювентус» и «Атлетико» в Турине разыгрывали первое место. Хотя и здесь шансы изначально были не равны. Испанской команде для этого нужно было непременно побеждать на выезде.

Но победить не удалось. А исход встречи решил фантастический гол Пауло Дибалы со штрафного. Ничего более красивого вы сегодня не увидите.

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Матч дня

«Реал» — «Пари Сен-Жермен» — 2:2

Самая статусная афиша дня не подвела. «Реал» и «ПСЖ» выдали классное шоу. Мадрид после провала в Париже (0:3) сыграл ожидаемо мощнее. Команда Зидана постепенно находит себя и громит почти всех подряд. «ПСЖ» Мадрид тоже, в принципе, переиграл, перебегал, перерубил. 2:0 к 79-й минуте со статистикой ударов 23−11 и в целом доминированием.

Да, Мбаппе и Ко порой убегали в интригующие контратаки, но не более. Дубль Бензема вполне логичен — а в концовке логики не было от слова «совсем». «ПСЖ» вдруг, за две минуты, взял и отыгрался. Мбаппе и Сарабия сочинили по голу — и вот вам 2:2.

«Реал» напоследок залупил в штангу со штрафного — а именно, гольфист Гарет Бэйл. Ничья — команда Зидана показала внушительный футбол, но потеряла очки. Главное, что за такой убедительный футбол в атаке Зизу точно не будут хейтить.

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Развязка дня

«Галатасарай» — «Брюгге» — 1:1

За третью строчку в группе A спорят «Галатасарай» и «Брюгге». В первом круге они сыграли вничью 0:0. Перед ответным матчем у бельгийцев было два очка, у турок — одно. Галатасарай повел довольно быстро и должен был доводить дело до победы.

Но самое интересное началось уже в добавленное время. Сначала Диатта сравнял счет красивым ударом с линии штрафной. Празднуя успех, он снял с себя футболку, за что получил желтую карточку — вторую для него. Удаление. Спустя мгновение был удален еще один футболист «Брюгге» Мата — и тоже за очень бурное празднование: он сбил угловой флажок.

Так что доигрывал «Брюгге» вдевятером. Но и этого хватило для ничьей.

Сенсация дня

«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 1:1

«Манчестер Сити» никогда не терял очки с «Шахтером». И никогда не пропускал от «Шахтера». Но все бывает в первый раз. «Сити» владел огромным территориальным преимуществом, но забить смог лишь один раз.

У украинской команды эффективность была куда выше. Одна из немногочисленных вылазок со своей половины поля завершилась голом. Теперь «Шахтер» занимает второе место в группе и имеет неплохие шансы на выход в 1/8 финала.

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Возвращение дня

«Аталанта» — «Динамо» — 2:0

В другом матче этой группы встречались «Аталанта» и загребское «Динамо». Итальянская команда в четырех предыдущих турах набрала всего одно очко. Кстати, тоже сыграв вничью с «Манчестер Сити» в начале ноября.

Но во вторник бергамцы реанимировали свои шансы на выход в плей-офф. Несмотря на победу над Загребом, «Аталанта» осталась на четвертом месте в группе. Но гостевая победа над «Шахтером» в заключительном туре почти наверняка выведет ее в плей-офф Лиги чемпионов. Не переставайте верить. Даже если вы проиграли три их трех на старте группового этапа.

Камбэк дня

«Тоттенхэм» — «Олимпиакос» — 4:2

Жозе Моуринью буднично стартанул с «Тоттенхэмом» — победил в гостях «Вест Хэм» (3:2), 75 минут команда играла круто и выносила «молотобойцев». Но с португальцем должно быть весело, а не предсказуемо. Как сегодня в матче с «Олимпиакосом».

Первая домашка Жозе со «шпорами» — и тут же чумовой сценарий. Все ждали рутинной победы «Тоттенхэма», а получили 0:2 к 19-й минуте. Лондонцы врубили режим самоуничтожения в защите — жутчайшие ошибки, голы из ничего, и минус два в матче, где вы фаворит без вариантов.

Моуринью примерно 739 раз за тайм показывал своей команде успокоиться. Но она не успокоилась. «Тоттенхэм» провел ужасный тайм (слабее, чем в худших матчах с Почеттино) — и только эпик фэйл защитника «Олимпиакоса» презентовал хозяевам нормальные 1:2 к перерыву.

Ну, а дальше «Тоттенхэм» сделал то, что финалист ЛЧ и должен делать со скромной (по меркам турнира) командой. Вынес «Олимпиакос». Три качественных гола за тайм — уже без помощи защитников гостей — и Жозе одерживает вторую подряд победу с «Тоттенхэмом». В голе Кейна лондонцам помог болбой, быстро вернувший мяч в игру. Жозе оценил грамотные действия мальчика.

Эффектный камбэк с 0:2 до 4:2. И «Тоттенхэм» выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Первая мини-ачивка Жозе Моуринью в новом клубе.

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Разгром дня

«Црвена Звезда» — «Бавария» — 0:6

Наверное, самый неинтересный в плане интриги матч игрового дня. В сентябре на «Альянц Арене» «Бавария» выиграла у «Звезды» со счетом 3:0. Сегодня в Белграде мюнхенцы забили в два раза больше. А могли и еще добавить.

На протяжении всей встречи «Црвена Звезда» оборонялась. Так что Левандовскому победа далась очень легко. Сам Роберт, к слову, забил четыре. И теперь с десятью голами лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов.