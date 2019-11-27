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10:15 (мск), источник: Sport24

«Когда узнал, что “Золотой мяч” получит Месси». Роналду сломал угловой флажок в матче Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сломал угловой флажок в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

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«Когда узнал, что “Золотой мяч” получит Месси», — подшутили над произошедшим в социальных сетях.

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Ранее сообщалось, что в СМИ утекла информация об обладателе «Золотого мяча» за 2019 год. Победителем станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Издание Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний футболист уже оповещен об этом представителями журнала France Football, который являтся организатором престижной премии.

Церемония награждения состоится в следующий понедельник, 2 декабря, в Париже.

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Ювентус
1:0
Первый тайм: 1:0
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 40486 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриДиего Симеоне
Голы
Пауло Дибала45+2′
Составы команд
1Войчех Щенсны
13Ян Облак
13Данилу
23Киран Триппьер
2Маттиа Де Шильо
18де Алмейда Монтейру Фелипе
4Маттейс де Лигт
22Марио Эрмосо
32′
19Леонардо Бонуччи
5Томас Партей
14Блез Матюиди
6Коке
7Криштиану Роналду
8Ньигес Сауль
52′
5Миралем Пьянич
9Альваро Мората
30Родриго Бентанкур
35′86′
12Ренан Лоди
40′64′
6Сами Хедира
11Тома Лемар
8Аарон Рэмси
63′
16Эктор Эррера
58′60′
33Федерико Бернардески
10Анхель Корреа
10Пауло Дибала
76′
20Виктор Мачин Перес Витоло
53′
21Гонсало Игуаин
7Жоау Феликс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)15
2Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
3Угловые6
13Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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