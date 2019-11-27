«Когда узнал, что “Золотой мяч” получит Месси». Роналду сломал угловой флажок в матче Лиги чемпионов
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сломал угловой флажок в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сломал угловой флажок в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».
«Когда узнал, что “Золотой мяч” получит Месси», — подшутили над произошедшим в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в СМИ утекла информация об обладателе «Золотого мяча» за 2019 год. Победителем станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Издание Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний футболист уже оповещен об этом представителями журнала France Football, который являтся организатором престижной премии.
Церемония награждения состоится в следующий понедельник, 2 декабря, в Париже.
|Маурицио Сарри
|Диего Симеоне
|Пауло Дибала
|45+2′
|1
|Войчех Щенсны
|13
|Ян Облак
|13
|Данилу
|23
|Киран Триппьер
|2
|Маттиа Де Шильо
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|4
|Маттейс де Лигт
|22
|Марио Эрмосо
32′
|19
|Леонардо Бонуччи
|5
|Томас Партей
|14
|Блез Матюиди
|6
|Коке
|7
|Криштиану Роналду
|8
|Ньигес Сауль
52′
|5
|Миралем Пьянич
|9
|Альваро Мората
|30
|Родриго Бентанкур
35′86′
|12
|Ренан Лоди
40′64′
|6
|Сами Хедира
|11
|Тома Лемар
|8
|Аарон Рэмси
63′
|16
|Эктор Эррера
58′60′
|33
|Федерико Бернардески
|10
|Анхель Корреа
|10
|Пауло Дибала
76′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
53′
|21
|Гонсало Игуаин
|7
|Жоау Феликс
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)