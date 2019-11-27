«Когда узнал, что “Золотой мяч” получит Месси». Роналду сломал угловой флажок в матче Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что в СМИ утекла информация об обладателе «Золотого мяча» за 2019 год. Победителем станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Издание Mundo Deportivo сообщает, что 32-летний футболист уже оповещен об этом представителями журнала France Football, который являтся организатором престижной премии.