Левандовски стал лучшим в истории бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Источник: AP 2019

После 4 забитых мячей в ворота «Црвены» на счету 31-летнего польского форварда стало 46 голов в Лиге чемпионов. Благодаря этому поляк обошёл Томаса Мюллера, который отметился 43 голами в розыгрышах данного турнира.

Левандовски — 5-й игрок, которому покорилась отметка в 46 забитых мячей в Лиге чемпионов. Больше него забивали только Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (113), Рауль (71) и Карим Бензема (63).