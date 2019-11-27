Соперник под валидол. «Зенит» в 15-й раз сыграет с клубом чемпионата Франции в еврокубках

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Первая игра с «Лионом» на данном групповом этапе завершилась боевой ничьей (1:1), где оба клуба показали равный и интересный футбол. Однако три года назад «Зенит» не испытывал таких серьезных проблем с «Лионом» и дважды уверенно обыграл соперника в рамках группового этапа Лиги чемпионов (3:1, 2:0).

Памятным стало противостояние «Зенита» с «Марселем» на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-2005/06 — по итогам двух матчей (1:0, 1:1) петербуржцы завоевали путевку в 1/8 финала, в том сезоне сине-бело-голубые дошли до четвертьфинала турнира, где уступили испанской «Севилье» (1:4, 1:1). Спустя два года «Зенит» вновь встретился с «Марселем», на сей раз на стадии 1/8 финала Кубка УЕФА. И вновь по сумме двух встреч российский клуб оказался сильнее — в гостях петербуржцы уступили 1:3, однако дома забили два безответных мяча и прошли дальше за счет гола на чужом поле. В том сезоне «Зенит» дошел до финала турнира, где в финале обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0) и стал второй российской командой, которой удалось завоевать второй по значимости еврокубковый трофей.

Помимо «Лиона» и «Марселя», «Зенит» еще семь раз встречался с клубами, выступающими в чемпионата Франции. Тут сине-бело-голубые могут похвастаться меньшими успехами, так как команде удалось лишь дважды уйти победителем из этих противостояний. Это было в игре с «Бордо» (2:1) на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне, второй матч команд завершился вничью (1:1), а также во встрече с «Осером» (1:0) на стадии квалификации плей-офф главного еврокубкового турнира сезона-2010/11, ответный матч закончился поражением «Зенита» (0:2). Также петербургский клуб встречался с «Монако» (0:0, 0:2) на групповом этапе Лиги чемпионов сезона -2014/15 и «Лиллем» (1:2) на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2004/05.

«Лион» имел больше успехов

Французский клуб шесть раз встречался с российскими командами, в четырех случаях «Лион» выходил победителем, один раз сыграл вничью, а вот единственное поражение пришлось на самый ответственный момент. Несмотря на победу в первом матче на стадии 1/16 финала Лиги Европы сезона-2017/18 против ЦСКА (1:0), «Лион» пропустил слишком много в ответной домашней игре (2:3) и пустил армейцев в 1/8 финала.

В 2011 году «Лион» не пустил казанский «Рубин» в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв клуб из Татарстана на стадии квалификации плей-офф по сумме двух встреч (3:1, 1:1). В сезоне-2000/01 на групповой стадии Лиги чемпионов французы играли с московским «Спартаком» — в первом матче победу праздновал «Лион» (3:0), а вторая игра завершилась вничью (1:1).

Противостояния с французскими клубами «Зениту» даются нелегко, однако в предстоящем матче, который пройдет в среду в Петербурге и начнется в 20:55 мск, подопечным Сергея Семака необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Как сообщили ТАСС в петербургском клубе, на матч с «Лионом» продано около 50 тыс. билетов, французов поддержат примерно 100 человек.