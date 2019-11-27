Когда можно выиграть. Превью к матчу Лиги Европы «Астана» — «МЮ»

Источник: Reuters

Из известных игроков гостей можно отметить лишь Люка Шоу и Джесси Лингарда. Остальные — их ближайший резерв и будущие звезды. Это, конечно, можно расценить как не уважение к казахстанскому чемпиону, так и самому турниру. Хотя в свое время и «Астана» этим грешила при Станимире Стойлове.

Несмотря на это, команда Оле Гуннар Сульшера с десятью очками лидирует в квартете L, не зная поражений и не пропустив ни одного мяча, тогда как подопечные Романа Григорчука имеют в пассиве четыре поражения и замыкают таблицу. На втором и третьем местах расположились АЗ и «Партизан», набравшие по восемь и четыре балла соответственно.

Другими словами, английский клуб обеспечил себе выход в плей-офф за два тура до финиша групповой стадии. Если «красные дьяволы» победят на «Астана Арене», а АЗ оступится в домашнем матче с «Партизаном», то манкунианцы займут первое место в группе.

С другой стороны, «Астана» просто обязана обыгрывать такой «МЮ», главное для нее настроиться подобающе на предстоящий матч. Удручает только тот факт, что по состоянию здоровья игру пропустит один из ключевых игроков хозяев, умеющий в одиночку решать исходы — Марин Томасов. Правда, и без него северяне способны выиграть.

До первой игры «МЮ» не соперничал в еврокубках с казахстанскими клубами, как и «Астана» с английскими. В первом туре, как известно, сильнее оказались хозяева, забившие решающий мяч усилиями Мейсона Гринвуда на 73-й минуте. В том матче Сульшер выставил смешанный состав, но тогда хоть сыграли некоторые известные игроки, в то время как в Казахстан прибыли футболисты с небольшой игровой практикой.

Кстати, «Юнайтед» — один из трех экс-победителей Лиги Европы среди участников нынешнего розыгрыша. Два других — это «Порту» и «Севилья».

Как бы то ни было, надеемся, что «Астана» занесет в актив этот поединок при упущенных возможностях выйти из группы и этим самым поправит свою результативность. На данный момент на ее счету всего один гол в четырех турах.

В рейтинге клубов УЕФА «МЮ» занимает десятое место, «Астана» — 52-е.

Игру обслужит литовская бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. В 2018-м он судил матч квалификации ЧЕ U-21 Словения — Казахстан (2:1).