В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на матче ЛЧ экстремиста
В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на «РЖД Арене» перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» мужчины, который находился в списке экстремистов и террористов.
В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на «РЖД Арене» перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» мужчины, который находился в списке экстремистов и террористов.
«На матче действительно тестировалась система распознавания лиц, однако такой человек на территории стадиона задержан не был», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в
Ранее появилась информация, что система распознавания лиц, работающая на «РЖД Арене», выявила среди болельщиков парня, похожего на 31-летнего Габибулаха Агаханова, который давно находится в розыске за участие в боевых действиях на стороне террористических организаций. Сообщалось, что мужчина пытался пройти на стадион.
|Юрий Семин
|Петер Бос
|Рифат Жемалетдинов
|11′
|Свен Бендер(Чарльз Арангис)
|54′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Лукас Храдецки
|20
|Владислав Игнатьев
67′
|3
|Панайотис Рецос
|31
|Мачей Рыбус
|18
|Насименту Боргес Венделл
77′
|5
|Бенедикт Хеведес
43′
|4
|Джонатан Та
|14
|Ведран Чорлука
68′
|5
|Свен Бендер
|11
|Антон Миранчук
|19
|Мусса Диаби
|59
|Алексей Миранчук
|20
|Чарльз Арангис
|6
|Дмитрий Баринов
83′
|31
|Кевин Фолланд
|7
|Гжегож Крыховяк
|38
|Карим Беллараби
77′
|17
|Рифат Жемалетдинов
65′
|13
|Лукас Аларио
|69
|Даниил Куликов
|10
|Керем Демирбай
90′
|19
|Эдер
77′
|8
|Ларс Бендер
|9
|Федор Смолов
|9
|Леон Бэйли
45′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|21
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крис Кавана(Англия)
|Ассистент ВАР
|Ли Беттс(Англия)