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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на матче ЛЧ экстремиста

В «Локомотиве» опровергли информацию о задержании на «РЖД Арене» перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» мужчины, который находился в списке экстремистов и террористов.

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«На матче действительно тестировалась система распознавания лиц, однако такой человек на территории стадиона задержан не был», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру в пресс-службе «Локомотива».

Ранее появилась информация, что система распознавания лиц, работающая на «РЖД Арене», выявила среди болельщиков парня, похожего на 31-летнего Габибулаха Агаханова, который давно находится в розыске за участие в боевых действиях на стороне террористических организаций. Сообщалось, что мужчина пытался пройти на стадион.

Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Группа D26.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 25757 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминПетер Бос
Голы
Рифат Жемалетдинов11′
Свен Бендер(Чарльз Арангис)54′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Лукас Храдецки
20Владислав Игнатьев
67′
3Панайотис Рецос
31Мачей Рыбус
18Насименту Боргес Венделл
77′
5Бенедикт Хеведес
43′
4Джонатан Та
14Ведран Чорлука
68′
5Свен Бендер
11Антон Миранчук
19Мусса Диаби
59Алексей Миранчук
20Чарльз Арангис
6Дмитрий Баринов
83′
31Кевин Фолланд
7Гжегож Крыховяк
38Карим Беллараби
77′
17Рифат Жемалетдинов
65′
13Лукас Аларио
69Даниил Куликов
10Керем Демирбай
90′
19Эдер
77′
8Ларс Бендер
9Федор Смолов
9Леон Бэйли
45′
15Юлиан Баумгартлингер
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
3Голевые моменты4
10Удары (всего)15
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
21Фолы18
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрис Кавана(Англия)
Ассистент ВАРЛи Беттс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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