«Зенит» обыграл «Лион» в Юношеской лиге УЕФА

Встреча группы G, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Даниил Шамкин (19-я минута), Кирилл Косарев (37) и Кирилл Кравцов (46), у гостей отличился Флоран Да Сильва (90). Зенитовцы могли выиграть с крупным счетом, но Кирилл Щетинин не реализовал пенальти на 74-й минуте.

«Зенит» набрал 4 очка и остается на последнем месте в таблице группы. Петербургская команда ранее досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, куда из группы пробились лиссабонская «Бенфика» и «Лион» (по 9 очков).