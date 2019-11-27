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17:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» обыграл «Лион» в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» одержали первую победу в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА (игроки не старше 19 лет), обыграв в матче пятого тура французский «Лион».

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Встреча группы G, прошедшая в среду в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Даниил Шамкин (19-я минута), Кирилл Косарев (37) и Кирилл Кравцов (46), у гостей отличился Флоран Да Сильва (90). Зенитовцы могли выиграть с крупным счетом, но Кирилл Щетинин не реализовал пенальти на 74-й минуте.

«Зенит» набрал 4 очка и остается на последнем месте в таблице группы. Петербургская команда ранее досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф, куда из группы пробились лиссабонская «Бенфика» и «Лион» (по 9 очков).

Основные команды «Зенита» и «Лиона» сыграют друг с другом в рамках группового этапа Лиги чемпионов также в среду. Встреча группы G пройдет на поле стадиона на Крестовском острове и начнется в 20:55 мск.

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