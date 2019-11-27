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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Железные аргументы. Почему «МЮ» не привез основной состав на матч ЛЕ с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер привез на матч Лиги Европы с «Астаной» далеко не самый сильный состав. На то у него были веские аргументы, о которых более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Начнем с того, что «красные дьяволы» уже решили вопрос выхода в плей-офф турнира, поэтому их главный тренер имел все основания отправиться в столицу Казахстана резервным составом, хотя мало кто ожидал, что он окажется настолько «сырым».

Кроме того, британские СМИ постоянно пишут о том, что Сульшера вот-вот сменит покинувший «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино, который должен был принять «МЮ» еще в декабре прошлого года. Но тогда манкунианцы под руководством Сульшера одержали восемь побед в первых восьми матчах, при этом норвежец стал первым главным тренером в истории клуба, которому удалось добиться подобного результата. В марте 2019-го «МЮ» назначил Сульшера рулевым на постоянной основе, заключив с нем трехлетнее соглашение.

Однако начало нового сезона не задалось у Сульшера. После 13-ти туров команда скатилась на девятое место из 20-ти — от первой четверки ее отделили уже девять очков. Это обстоятельство подталкивало клубных руководителей отправить тренера в отставку, вот только удачное выступление на групповом этапе Лиги Европы заставило их повременить с принятием этого решения.

Однако в случае неудачной игры английского клуба в ближайших трех турах АПЛ Сульшер может быть уволен. По крайней мере, в таком ключе выражаются британские СМИ, да и сами болельщики команды. А матчи предстоят с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». И все они пройдут за семь дней. По этой причине Сульшер не стал рисковать и ожидаемо отправился в Нур-Султан с необстрелянной молодежью.

Несмотря на такое давление, Сульшер сохраняет спокойствие: «Меня это (возможный приход Почеттино) совсем не беспокоит, потому что я получил лучшую работу в мире. Так что в действительности не имеет значения, что происходит вокруг. Я должен сосредоточиться на своей работе в “МЮ” и делать это должен как можно лучше, я постоянно нахожусь на связи с владельцем клуба, и мы постоянно обсуждаем, как будем продвигать клуб вперед, и это не изменится, если даже другие клубы меняют своих тренеров».

При всем этом некоторые игроки недовольным тем, что при Сульшере потеряли место в основном составе, в частности это относится к Неманье Матичу. Серб даже не прочь покинуть стан «красных дьяволов» и перебраться в «Тоттенхэм» к Жозе Моуринью. Но и тут Сульшер сохраняет хладнокровие, заявляя, что нет ничего страшного в желании того или иного футболиста сменить клубную прописку.

Как видно, у главного тренера непростая ситуация в «МЮ», отчего он вынужден идти на такие меры, как проводить ближайший еврокубковый матч молодежным составом.

Напомним, матч «Астана» — «МЮ» пройдет 28 ноября на «Астана Арене» и начнется в 21:50 по времени Нур-Султана.

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