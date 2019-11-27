Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит
Лион
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Валенсия
Челси
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Валенсия» — «Челси»: Виллиан, Абрахам и Пулишич сыграют в атаке у гостей

Стали известны стартовые составы на матч группового этапа «Валенсия» — «Челси». Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускает игру из-за травмы.

Наверх
Источник: AP 2019

«Валенсия»: Силлессен, Хауме Коста, Гарай, Габриэл, Гайя, Торрес, Парехо, Васс, Солер, Родриго, Гомес.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржинью, Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам, Виллиан.

Матч начнется в 20.55 по московскому времени.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
WADA отказалось доверять МОК в ситуации с Россией
Емельяненко против Кокляева: беспощадное русское шоу
Путин — Александеру Чеферину: Сделаем все, чтобы не подвести вас
Бывший защитник «Зенита» завершит карьеру в конце сезона
Россиянина выставили на драфт отказов НХЛ после допинг-скандала
Московское «Динамо» одержало вторую победу в Лиге чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь