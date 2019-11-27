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20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» и «Лион» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют в атаке петербургского «Зенита» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Лионом», сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча команд пройдет в среду в Санкт-Петербурге и начнется в 20:55. После четырех туров петербуржцы находятся на третьем месте в группе G с четырьмя очками. Французы идут на втором месте с семью баллами.

Полностью состав «Зенита» на игру выглядит следующим образом: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Бранислав Иванович (капитан), Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Ярослав Ракицкий.

Полностью стартовый состав «Лиона» выглядит следующим образом: Антони Лопеш (голкипер), Йоаким Андерсен, Джейсон Денайер, Марсело, Мусса Дембеле, Бертран Траоре, Лео Дюбуа (капитан), Жефф Рейн-Аделаид, Фернандо Марсал, Максвелл Корне, Люка Тусар.

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