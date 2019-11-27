Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зенит
Лион
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Валенсия
Челси
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Барселона
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Бенфика
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Аякс
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Наполи»: Салах, Фирмину и Мане сыграют в атаке у хозяев

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи».

Наверх
Источник: AP 2019

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабинью, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.

«Наполи»: Мерет, Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Аллан, Зелински, Фабиан Руис, Мертенс, Лосано.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
WADA отказалось доверять МОК в ситуации с Россией
Емельяненко против Кокляева: беспощадное русское шоу
Путин — Александеру Чеферину: Сделаем все, чтобы не подвести вас
Бывший защитник «Зенита» завершит карьеру в конце сезона
Россиянина выставили на драфт отказов НХЛ после допинг-скандала
«Валенсия» без Черышева играет против «Челси» в ЛЧ (трансляция)
Московское «Динамо» одержало вторую победу в Лиге чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь