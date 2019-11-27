Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Лионом» в матче Лиги чемпионов

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Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83), для которого забитый мяч стал дебютным в Лиге чемпионов, всего в турнире он провел пятую встречу. Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский «Спартак», не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за «Спартак») и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА). На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Зенит» провел 15-й матч против французских клубов в еврокубках (четыре — с «Лионом») и одержал седьмую победу, команды из Франции побеждали четыре раза, еще четыре встречи завершились вничью. «Лион» встретился с российским клубом в восьмой раз (четыре матча с «Зенитом», по два — с московскими ЦСКА и «Спартаком»), потерпев четвертое поражение. В активе французской команды две победы и две ничьи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fPtK6KrYHAI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков провел первый матч «на ноль» в Лиге чемпионов, всего в турнире он сыграл пять встреч. В предыдущий раз «Зенит» сумел не пропустить в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2015 года. Тогда встреча в рамках групповой стадии турнира против испанской «Валенсии» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, один из мячей в том матче забил Дзюба, а ворота петербургского клуба защищал Юрий Лодыгин.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. «Лион» идет третьим, имея в активе также семь очков после пяти встреч, но уступает клубу из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч (первая игра между командами завершилась со счетом 1:1). Лидирует немецкий «Лейпциг» (9 очков, 4 матча), на последней строчке располагается португальская «Бенфика» (3 очка, 4 игры). «Лейпциг» и «Бенфика» проведут очную встречу в Германии в рамках пятого тура групповой стадии турнира позднее в среду.