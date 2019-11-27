Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Лионом» в матче Лиги чемпионов

Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83), для которого забитый мяч стал дебютным в Лиге чемпионов, всего в турнире он провел пятую встречу. Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский «Спартак», не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за «Спартак») и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА). На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
«Зенит» провел 15-й матч против французских клубов в еврокубках (четыре — с «Лионом») и одержал седьмую победу, команды из Франции побеждали четыре раза, еще четыре встречи завершились вничью. «Лион» встретился с российским клубом в восьмой раз (четыре матча с «Зенитом», по два — с московскими ЦСКА и «Спартаком»), потерпев четвертое поражение. В активе французской команды две победы и две ничьи.
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков провел первый матч «на ноль» в Лиге чемпионов, всего в турнире он сыграл пять встреч. В предыдущий раз «Зенит» сумел не пропустить в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2015 года. Тогда встреча в рамках групповой стадии турнира против испанской «Валенсии» на стадионе «Петровский» в
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. «Лион» идет третьим, имея в активе также семь очков после пяти встреч, но уступает клубу из
В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против «Бенфики», а «Лион» на домашнем поле примет «Лейпциг». Обе встречи пройдут 10 декабря.
|Сергей Семак
|Руди Гарсия
|Артем Дзюба(Дуглас Сантос)
|42′
|Магомед Оздоев(Юрий Жирков, Александр Ерохин)
|84′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антони Лопеш
|15
|Вячеслав Караваев
|14
|Лео Дюбуа
44′
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Антониу Марселу
|44
|Ярослав Ракицкий
89′
|10
|Бертран Траоре
|27
|Магомед Оздоев
73′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
|22
|Артем Дзюба
|29
|Люка Тузар
|5
|Вильмар Барриос
57′
|9
|Мусса Дембеле
|14
|Далер Кузяев
16′90′
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
43′58′
|91
|Алексей Сутормин
|28
|Юссуф Коне
|11
|Себастьян Дриусси
81′
|3
|Йоахим Андерсен
29′83′
|18
|Юрий Жирков
|19
|Амин Гуири
|7
|Сердар Азмун
83′
|27
|Максвел Гнали Корне
74′
|21
|Александр Ерохин
|36
|Райан Черки
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Алессандро Джаллатини(Италия)
|ВАР
|Марко Гвида(Италия)
|Ассистент ВАР
|Чиро Карбоне(Италия)