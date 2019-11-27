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27 ноября, источник: ТАСС

Гол Дзюбы принес «Зениту» победу над «Лионом» в матче Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского «Зенита» обыграли французский «Лион» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в присутствии 51 183 зрителей.

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Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83), для которого забитый мяч стал дебютным в Лиге чемпионов, всего в турнире он провел пятую встречу. Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский «Спартак», не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за «Спартак») и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА). На матче присутствовали глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Зенит» провел 15-й матч против французских клубов в еврокубках (четыре — с «Лионом») и одержал седьмую победу, команды из Франции побеждали четыре раза, еще четыре встречи завершились вничью. «Лион» встретился с российским клубом в восьмой раз (четыре матча с «Зенитом», по два — с московскими ЦСКА и «Спартаком»), потерпев четвертое поражение. В активе французской команды две победы и две ничьи.

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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков провел первый матч «на ноль» в Лиге чемпионов, всего в турнире он сыграл пять встреч. В предыдущий раз «Зенит» сумел не пропустить в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2015 года. Тогда встреча в рамках групповой стадии турнира против испанской «Валенсии» на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 2:0, один из мячей в том матче забил Дзюба, а ворота петербургского клуба защищал Юрий Лодыгин.

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«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. «Лион» идет третьим, имея в активе также семь очков после пяти встреч, но уступает клубу из Санкт-Петербурга по результатам личных встреч (первая игра между командами завершилась со счетом 1:1). Лидирует немецкий «Лейпциг» (9 очков, 4 матча), на последней строчке располагается португальская «Бенфика» (3 очка, 4 игры). «Лейпциг» и «Бенфика» проведут очную встречу в Германии в рамках пятого тура групповой стадии турнира позднее в среду.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против «Бенфики», а «Лион» на домашнем поле примет «Лейпциг». Обе встречи пройдут 10 декабря.

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Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, Группа G27.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51183 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакРуди Гарсия
Голы
Артем Дзюба(Дуглас Сантос)42′
Магомед Оздоев(Юрий Жирков, Александр Ерохин)84′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Антони Лопеш
15Вячеслав Караваев
14Лео Дюбуа
44′
3Дуглас Сантос
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
89′
10Бертран Траоре
27Магомед Оздоев
73′
17Джефф Рейне-Аделаида
22Артем Дзюба
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
57′
9Мусса Дембеле
14Далер Кузяев
16′90′
20Фернанду де Оливейра Марсал
43′58′
91Алексей Сутормин
28Юссуф Коне
11Себастьян Дриусси
81′
3Йоахим Андерсен
29′83′
18Юрий Жирков
19Амин Гуири
7Сердар Азмун
83′
27Максвел Гнали Корне
74′
21Александр Ерохин
36Райан Черки
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
9Удары (всего)14
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяАлессандро Джаллатини(Италия)
ВАРМарко Гвида(Италия)
Ассистент ВАРЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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