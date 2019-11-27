«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 27 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» сыграл вничью с испанской «Валенсией» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 27 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» сыграл вничью с испанской «Валенсией» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82). На 65-й минуте встречи полузащитник испанской команды Даниэль Парехо не сумел реализовать пенальти.
Гол Ковачича стал для него первым в составе английского клуба, за который хорват выступает с августа 2018 года. Полузащитник провел 71 матч за лондонский клуб во всех турнирах.
В турнирной таблице группы H «Челси» идет на втором месте, набрав в пяти матчах восемь очков, «Валенсия» с тем же количеством очков вышла на первую строчку. Третье место занимает голландский «Аякс» (7 очков в 4 матчах), замыкает таблицу с одним очком французский «Лилль». Позднее в среду «Лилль» примет «Аякс». В заключительном туре «Челси» примет «Лилль», а «Аякс» — «Валенсию», оба матча пройдут 10 декабря.
|Альберт Селадес
|Фрэнк Лэмпард
|Карлос Солер(Морено Родриго)
|40′
|Матео Ковачич
|41′
|Даниэль Васс(Даниэль Парехо)
|82′
|Кристиан Пулишич(Курт Зума)
|50′
|Даниэль Парехо
|65′
|13
|Яспер Силлессен
|1
|Кепа Аррисабалага
78′
|14
|Хосе Гайя
|24
|Рис I Джеймс
|5
|Габриэл Паулиста
87′
|28
|Сесар Аспиликуэта
55′
|24
|Эсекиэль Гарай
53′
|4
|Андреас Кристенсен
|10
|Даниэль Парехо
|15
|Курт Зума
|18
|Даниэль Васс
32′
|7
|Н`Голо Канте
73′
|19
|Морено Родриго
|17
|Матео Ковачич
|22
|Макси Гомес
|22
|Кристиан Пулишич
|3
|Хауме Коста
67′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7′72′
|9
|Кевин Гамейро
|33
|Эмерсон
|8
|Карлос Солер
78′
|9
|Тэмми Абрахам
45′
|16
|Ли Кан Ин
|23
|Миши Батшуайи
|20
|Ферран Торрес
74′
|10
|Виллиан
80′
|17
|Франсис Коклен
|19
|Мэйсон Маунт
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|22
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)