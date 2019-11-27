«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82). На 65-й минуте встречи полузащитник испанской команды Даниэль Парехо не сумел реализовать пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BqE27vhOnDs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Ковачича стал для него первым в составе английского клуба, за который хорват выступает с августа 2018 года. Полузащитник провел 71 матч за лондонский клуб во всех турнирах.