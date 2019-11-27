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27 ноября, источник: ТАСС

«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Английский футбольный клуб «Челси» сыграл вничью с испанской «Валенсией» со счетом 2:2 в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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В составе гостей мячи забили Матео Ковачич (41-я минута) и Кристиан Пулишич (50), у испанской команды отличились Карлос Солер (40) и Даниэль Васс (82). На 65-й минуте встречи полузащитник испанской команды Даниэль Парехо не сумел реализовать пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Ковачича стал для него первым в составе английского клуба, за который хорват выступает с августа 2018 года. Полузащитник провел 71 матч за лондонский клуб во всех турнирах.

В турнирной таблице группы H «Челси» идет на втором месте, набрав в пяти матчах восемь очков, «Валенсия» с тем же количеством очков вышла на первую строчку. Третье место занимает голландский «Аякс» (7 очков в 4 матчах), замыкает таблицу с одним очком французский «Лилль». Позднее в среду «Лилль» примет «Аякс». В заключительном туре «Челси» примет «Лилль», а «Аякс» — «Валенсию», оба матча пройдут 10 декабря.

Валенсия
2:2
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Лига чемпионов, Группа H27.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Mestalla, 43486 зрителей
Главные тренеры
Альберт СеладесФрэнк Лэмпард
Голы
Карлос Солер(Морено Родриго)40′
Матео Ковачич41′
Даниэль Васс(Даниэль Парехо)82′
Кристиан Пулишич(Курт Зума)50′
Нереализованные пенальти
Даниэль Парехо65′
Составы команд
13Яспер Силлессен
1Кепа Аррисабалага
78′
14Хосе Гайя
24Рис I Джеймс
5Габриэл Паулиста
87′
28Сесар Аспиликуэта
55′
24Эсекиэль Гарай
53′
4Андреас Кристенсен
10Даниэль Парехо
15Курт Зума
18Даниэль Васс
32′
7Н`Голо Канте
73′
19Морено Родриго
17Матео Ковачич
22Макси Гомес
22Кристиан Пулишич
3Хауме Коста
67′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7′72′
9Кевин Гамейро
33Эмерсон
8Карлос Солер
78′
9Тэмми Абрахам
45′
16Ли Кан Ин
23Миши Батшуайи
20Ферран Торрес
74′
10Виллиан
80′
17Франсис Коклен
19Мэйсон Маунт
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)17
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
11Фолы22
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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