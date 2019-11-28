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00:47 (мск), источник: Известия

Подрезать «Базель»: удастся ли «Краснодару» пробиться в евровесну

У «горожан» есть шанс на выход в плей-офф ЛЕ, у ЦСКА надежд фактически не осталось.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг пройдут последние в уходящем году еврокубковые матчи на территории России. «Краснодар» сыграет со швейцарским «Базелем» и постарается сделать еще один шаг к плей-офф. А ЦСКА, вероятнее всего, попрощается с Лигой Европы, но постарается завершить свою еврокубковую кампанию на позитивной ноте.

«Краснодар» — «Базель»

После ужасного старта в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «быки» немного выправили положение в своей группе благодаря двум победам над турецким «Трабзонспором» (2:0, 3:1). Это позволило «горожанам» набрать шесть очков и сравняться в таблице с испанским «Хетафе». Теперь шансы «Краснодара» на выход в весеннюю часть турнира уже не кажутся призрачными.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа C, 28.11.2019, 18:50

Краснодар-Базель-

— «Быки» вошли во вкус, — отметил в беседе с «Известиями» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Летом кубанский клуб потерял много футболистов, которые фактически определяли игру команды. Теперь постепенно осваиваются пришедшие футболисты, и «горожане» возвращают себе свое лицо. В связи с этим пришли и результаты. Да, многое не получалось, многое было потеряно, но «Краснодар» точно на верном пути. Впереди у них очень непростая концовка группового этапа ЛЕ, их ждет встреча с одной из лучших команд Швейцарии. Но мне хочется верить, что российский коллектив выйдет из этой битвы победителем.

Швейцарский «Базель» — очень опытная команда. Красно-синие продемонстрировали свой уровень в первом матче против «горожан», разгромив их у себя дома (5:0). Но это было в самом начале осени, и с тех пор «Краснодар» объективно прибавил в матчах на международной арене.

Поражение в первой игре от «Базеля» стало для меня неожиданностью. Команда швейцарцев точно не лучше «Краснодара». Просто в тот вечер всё сложилось не в пользу «быков». Теперь же они доказали свой уровень, дважды обыграв один из лучших клубов Турции — «Трабзонспор». В грядущей игре надо обязательно побеждать и «Базель». Уверен, «Краснодару» это по силам.
Бывший защитник «Краснодара» Душан Анджелкович

ЦСКА — «Лудогорец

Для армейцев еврокубковый сезон сложился катастрофически, и этот кошмар никак не может закончиться. В активе ЦСКА лишь один балл после четырех матчей, он был добыт в прошлом туре благодаря ничьей с венгерским «Ференцварошем» (0:0). Это явно не тот результат, которого ждали от красно-синих после двух побед над мадридским «Реалом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (1:0, 3:0).

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа H, 28.11.2019, 20:55

ЦСКА-Лудогорец-

— Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА, — сказал «Известиям» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Еврокубковые матчи не могут быть неважными. Думаю, проблема кроется в другом — в самой команде. У ЦСКА очень много молодых игроков, которым свойственна нестабильность. Также есть определенные кадровые проблемы в составе.

С учетом того, что ЦСКА проиграл в прошлом матче «Лудогорцу» со счетом 1:5, для сохранения хоть каких-то шансов на выход в плей-офф армейцам нужно побеждать со счетом 4:0 или любым другим, но с более солидной разницей мячей. И даже это ничего им не гарантирует. Из-за того что красно-синие фактически загнали себя в угол, им придется ориентироваться на параллельные матчи в оставшихся турах.

— «Лудогорец» — очень сильная, организованная и сыгранная команда, — заявил «Известиям» болгарский футболист Мартин Кушев. — Уверен, что и в Москве ЦСКА будет непросто ей противостоять. Хотя в этот раз армейцы будут готовы лучше, так как понимают, чего ждать от своего соперника. Конечно, сомневаюсь, что у московской команды получится выиграть с нужным для себя счетом. Это слишком много. Хотя в футболе разное случается, камбэки регулярно происходят в последних сезонах еврокубков.

Ряды редеют

На этой неделе Россия потеряла очередной клуб в нынешней еврокубковой кампании. «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и лишился шансов на плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Железнодорожники» второй сезон подряд занимают последнее место в своем квартете.

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«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну

— После трех поражений на старте Лиги чемпионов мы сумели выйти на очень хорошие позиции, — заявил «Известиям» полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер. — С чем связана неудача «Локомотива» после успешного старта? Наша группа реально очень сильная и тяжелая. Каждый матч получается крайне непростым для всех команд из квартета.

Еще минувшим летом тульский «Арсенал» и московский «Спартак» не смогли пройти квалификацию группового этапа Лиги Европы и завершили свои выступления на ранних стадиях еврокубков.

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