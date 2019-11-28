Подрезать «Базель»: удастся ли «Краснодару» пробиться в евровесну
У «горожан» есть шанс на выход в
У «горожан» есть шанс на выход в
В четверг пройдут последние в уходящем году еврокубковые матчи на территории России. «Краснодар» сыграет со швейцарским «Базелем» и постарается сделать еще один шаг к
После ужасного старта в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «быки» немного выправили положение в своей группе благодаря двум победам над турецким «Трабзонспором» (2:0, 3:1). Это позволило «горожанам» набрать шесть очков и сравняться в таблице с испанским «Хетафе». Теперь шансы «Краснодара» на выход в весеннюю часть турнира уже не кажутся призрачными.
— «Быки» вошли во вкус, — отметил в беседе с «Известиями»
Швейцарский «Базель» — очень опытная команда.
Поражение в первой игре от «Базеля» стало для меня неожиданностью. Команда швейцарцев точно не лучше «Краснодара». Просто в тот вечер всё сложилось не в пользу «быков». Теперь же они доказали свой уровень, дважды обыграв один из лучших клубов Турции — «Трабзонспор». В грядущей игре надо обязательно побеждать и «Базель». Уверен, «Краснодару» это по силам.
Для армейцев еврокубковый сезон сложился катастрофически, и этот кошмар никак не может закончиться. В активе ЦСКА лишь один балл после четырех матчей, он был добыт в прошлом туре благодаря ничьей с венгерским «Ференцварошем» (0:0). Это явно не тот результат, которого ждали от
— Не нужно говорить, что Лига Европы как турнир не является достаточной мотивацией для ЦСКА, — сказал «Известиям»
С учетом того, что ЦСКА проиграл в прошлом матче «Лудогорцу» со счетом 1:5, для сохранения хоть
— «Лудогорец» — очень сильная, организованная и сыгранная команда, — заявил «Известиям» болгарский футболист Мартин Кушев. — Уверен, что и в Москве ЦСКА будет непросто ей противостоять. Хотя в этот раз армейцы будут готовы лучше, так как понимают, чего ждать от своего соперника. Конечно, сомневаюсь, что у московской команды получится выиграть с нужным для себя счетом. Это слишком много. Хотя в футболе разное случается, камбэки регулярно происходят в последних сезонах еврокубков.
На этой неделе Россия потеряла очередной клуб в нынешней еврокубковой кампании. «Локомотив» проиграл «Байеру» (0:2) и лишился шансов на
— После трех поражений на старте Лиги чемпионов мы сумели выйти на очень хорошие позиции, — заявил «Известиям» полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер. — С чем связана неудача «Локомотива» после успешного старта? Наша группа реально очень сильная и тяжелая. Каждый матч получается крайне непростым для всех команд из квартета.
Еще минувшим летом тульский «Арсенал» и московский «Спартак» не смогли пройти квалификацию группового этапа Лиги Европы и завершили свои выступления на ранних стадиях еврокубков.