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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, не обращает внимание на выпады некоторой части болельщиков в свой адрес.

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Московский «Спартак» в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ (Российская премьер-лига). Во время игры болельщики «красно-белых» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Ранее болельщики оскорбляли игрока на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

«У меня все нормально. Я не знаю откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело. Я нигде ничего не комментирую, кто-то все раздувает, всему все верят. Я не собираюсь каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет», — заявил Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Зенита» на YouTube.

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«Зенит» в среду обыграл на своем поле «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Дзюба забил победный гол в ворота французского клуба.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, Группа G27.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51183 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакРуди Гарсия
Голы
Артем Дзюба(Дуглас Сантос)42′
Магомед Оздоев(Юрий Жирков, Александр Ерохин)84′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Антони Лопеш
15Вячеслав Караваев
14Лео Дюбуа
44′
3Дуглас Сантос
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
89′
10Бертран Траоре
27Магомед Оздоев
73′
17Джефф Рейне-Аделаида
22Артем Дзюба
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
57′
9Мусса Дембеле
14Далер Кузяев
16′90′
20Фернанду де Оливейра Марсал
43′58′
91Алексей Сутормин
28Юссуф Коне
11Себастьян Дриусси
81′
3Йоахим Андерсен
29′83′
18Юрий Жирков
19Амин Гуири
7Сердар Азмун
83′
27Максвел Гнали Корне
74′
21Александр Ерохин
36Райан Черки
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
9Удары (всего)14
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяАлессандро Джаллатини(Италия)
ВАРМарко Гвида(Италия)
Ассистент ВАРЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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