Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, не обращает внимание на выпады некоторой части болельщиков в свой адрес.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, не обращает внимание на выпады некоторой части болельщиков в свой адрес.
Московский «Спартак» в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ (Российская премьер-лига). Во время игры болельщики «красно-белых» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Ранее болельщики оскорбляли игрока на выездном матче сборной России с командой
«У меня все нормально. Я не знаю откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть
«Зенит» в среду обыграл на своем поле «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0. Дзюба забил победный гол в ворота французского клуба.
|Сергей Семак
|Руди Гарсия
|Артем Дзюба(Дуглас Сантос)
|42′
|Магомед Оздоев(Юрий Жирков, Александр Ерохин)
|84′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Антони Лопеш
|15
|Вячеслав Караваев
|14
|Лео Дюбуа
44′
|3
|Дуглас Сантос
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Антониу Марселу
|44
|Ярослав Ракицкий
89′
|10
|Бертран Траоре
|27
|Магомед Оздоев
73′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
|22
|Артем Дзюба
|29
|Люка Тузар
|5
|Вильмар Барриос
57′
|9
|Мусса Дембеле
|14
|Далер Кузяев
16′90′
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
43′58′
|91
|Алексей Сутормин
|28
|Юссуф Коне
|11
|Себастьян Дриусси
81′
|3
|Йоахим Андерсен
29′83′
|18
|Юрий Жирков
|19
|Амин Гуири
|7
|Сердар Азмун
83′
|27
|Максвел Гнали Корне
74′
|21
|Александр Ерохин
|36
|Райан Черки
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли(Италия)
|Боковой судья
|Алессандро Джаллатини(Италия)
|ВАР
|Марко Гвида(Италия)
|Ассистент ВАР
|Чиро Карбоне(Италия)