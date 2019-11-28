Дзюба: Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело

Московский «Спартак» в воскресенье в гостях сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ (Российская премьер-лига). Во время игры болельщики «красно-белых» выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Ранее болельщики оскорбляли игрока на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

«У меня все нормально. Я не знаю откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает, я спокойно делаю свое дело. Я нигде ничего не комментирую, кто-то все раздувает, всему все верят. Я не собираюсь каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет», — заявил Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Зенита» на YouTube.