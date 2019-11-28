«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

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В составе английской команды мяч забил Деян Ловрен (65-я минута), у гостей отличился Дрис Мертенс (21). Мертенс в последних 18 матчах в Лиге чемпионов забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа этот матч 100-м в еврокубках, помимо английской команды, он возглавлял немецкую «Боруссию» (Дортмунд). Для немецкого тренера эта ничья стала 23-й в еврокубках при 52 победах и 25 поражениях.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 27.11.2019, 23:00 Генк 1 Зальцбург 4

«Ливерпуль» 30 официальных матчей не проигрывает на своем стадионе. В последний раз он уступил дома 26 сентября 2018 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:2).

В другом матче группы Е австрийский «Зальцбург» в гостевом матче разгромил бельгийский «Генк» со счетом 4:1. В составе «Зальцбурга» голы забили замбиец Патсон Дака, японец Такуми Минамино, Хван Хи Чхан из Южной Кореи и норвежец Эрлинг Холанд. Дака стал первым футболистом из Замбии, который отличился в матчах Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым игроком моложе 20 лет, который забил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.