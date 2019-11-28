«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 28 ноября. Английский «Ливерпуль» со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 28 ноября. Английский «Ливерпуль» со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе английской команды мяч забил Деян Ловрен (65-я минута), у гостей отличился Дрис Мертенс (21). Мертенс в последних 18 матчах в Лиге чемпионов забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.
Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа этот матч 100-м в еврокубках, помимо английской команды, он возглавлял немецкую «Боруссию» (Дортмунд). Для немецкого тренера эта ничья стала 23-й в еврокубках при 52 победах и 25 поражениях.
«Ливерпуль» 30 официальных матчей не проигрывает на своем стадионе. В последний раз он уступил дома 26 сентября 2018 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:2).
В другом матче группы Е австрийский «Зальцбург» в гостевом матче разгромил бельгийский «Генк» со счетом 4:1. В составе «Зальцбурга» голы забили замбиец Патсон Дака, японец Такуми Минамино, Хван Хи Чхан из Южной Кореи и норвежец Эрлинг Холанд. Дака стал первым футболистом из Замбии, который отличился в матчах Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым игроком моложе 20 лет, который забил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице группы «Ливерпуль» лидирует, набрав 10 очков, на втором месте идет «Наполи» (9), на третьем — «Зальцбург» (7), замыкает таблицу «Генк» (1). В заключительном туре «Наполи» примет «Генк», а «Зальцбург» — «Ливерпуль», оба матча пройдут 10 декабря.
|Юрген Клопп
|Карло Анчелотти
|Деян Ловрен(Джеймс Милнер)
|65′
|Дрис Мертенс(Джованни Ди Лоренцо)
|21′
|1
|Алиссон
|1
|Алекс Мерет
|26
|Эндрю Робертсон
90+2′
|19
|Никола Максимович
|4
|Виргил ван Дейк
|6
|Мариу Руй
|6
|Деян Ловрен
|26
|Калиду Кулибали
90+2′
|14
|Джордан Хендерсон
|44
|Константинос Манолас
|9
|Роберту Фирмину
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|11
|Мохамед Салах
|8
|Фабиан Руис
|10
|Садио Мане
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
90+4′
|12
|Джо Гомес
57′
|20
|Петр Зелиньски
85′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|34
|Амин Юнес
|7
|Джеймс Милнер
78′
|11
|Ирвинг Лосано
72′
|66
|Трент Александр-Арнолд
|9
|Фернандо Льоренте
|3
|Фабинью
19′
|14
|Дрис Мертенс
81′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|12
|Эльиф Эльмас
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)