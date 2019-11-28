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01:40 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» в гостях сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 28 ноября. Английский «Ливерпуль» со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским «Наполи» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

В составе английской команды мяч забил Деян Ловрен (65-я минута), у гостей отличился Дрис Мертенс (21). Мертенс в последних 18 матчах в Лиге чемпионов забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа этот матч 100-м в еврокубках, помимо английской команды, он возглавлял немецкую «Боруссию» (Дортмунд). Для немецкого тренера эта ничья стала 23-й в еврокубках при 52 победах и 25 поражениях.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа E, 27.11.2019, 23:00

Генк1Зальцбург4

«Ливерпуль» 30 официальных матчей не проигрывает на своем стадионе. В последний раз он уступил дома 26 сентября 2018 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» (1:2).

В другом матче группы Е австрийский «Зальцбург» в гостевом матче разгромил бельгийский «Генк» со счетом 4:1. В составе «Зальцбурга» голы забили замбиец Патсон Дака, японец Такуми Минамино, Хван Хи Чхан из Южной Кореи и норвежец Эрлинг Холанд. Дака стал первым футболистом из Замбии, который отличился в матчах Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым игроком моложе 20 лет, который забил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице группы «Ливерпуль» лидирует, набрав 10 очков, на втором месте идет «Наполи» (9), на третьем — «Зальцбург» (7), замыкает таблицу «Генк» (1). В заключительном туре «Наполи» примет «Генк», а «Зальцбург» — «Ливерпуль», оба матча пройдут 10 декабря.

Ливерпуль
1:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Лига чемпионов, Группа E27.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппКарло Анчелотти
Голы
Деян Ловрен(Джеймс Милнер)65′
Дрис Мертенс(Джованни Ди Лоренцо)21′
Составы команд
1Алиссон
1Алекс Мерет
26Эндрю Робертсон
90+2′
19Никола Максимович
4Виргил ван Дейк
6Мариу Руй
6Деян Ловрен
26Калиду Кулибали
90+2′
14Джордан Хендерсон
44Константинос Манолас
9Роберту Фирмину
22Джованни Ди Лоренцо
11Мохамед Салах
8Фабиан Руис
10Садио Мане
5Маркес Лоурейру Аллан
90+4′
12Джо Гомес
57′
20Петр Зелиньски
85′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
34Амин Юнес
7Джеймс Милнер
78′
11Ирвинг Лосано
72′
66Трент Александр-Арнолд
9Фернандо Льоренте
3Фабинью
19′
14Дрис Мертенс
81′
5Джорджиньо Вайналдум
12Эльиф Эльмас
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)4
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
10Угловые2
15Фолы5
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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