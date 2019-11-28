«Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей с «Бенфикой»

Источник: РИА "Новости"

В составе португальской команды мячи забили Пицци (20-я минута) и Карлос Винисиус (59), у «Лейпцига» два гола забил Эмиль Форсберг (89 — с пенальти, 90+6).

Ранее в другом матче группы G петербургский «Зенит» дома обыграл французский «Лион» со счетом 2:0.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге

В турнирной таблице группы лидирует «Лейпциг», на счету немецкой команды десять очков, второе место занимает «Зенит» (7), третье — «Лион» (7), замыкает группу «Бенфика» (4), потерявшая шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре «Бенфика» примет «Зенит», а «Лион» — «Лейпциг». Оба матча пройдут 10 декабря. «Лейпциг» гарантировал себе участие в следующей стадии турнира, немецкий клуб, основанный в 2009 году, впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов стал вторым в истории «Лейпцига».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 27.11.2019, 23:00 Лилль 0 Аякс 2

В матче пятого тура группы Н голландский «Аякс» со счетом 2:0 обыграл французский «Лилль». Забитыми мячами в матче отметились Хаким Зиеш (2) и бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес (59). Промес в последних 20 матчах за голландский клуб отличился 14 раз.