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01:45 (мск), источник: ТАСС

«Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов благодаря ничьей с «Бенфикой»

ТАСС, 28 ноября. Португальская «Бенфика» со счетом 2:2 сыграла вничью с немецким «Лейпцигом» в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий клуб гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В составе португальской команды мячи забили Пицци (20-я минута) и Карлос Винисиус (59), у «Лейпцига» два гола забил Эмиль Форсберг (89 — с пенальти, 90+6).

Ранее в другом матче группы G петербургский «Зенит» дома обыграл французский «Лион» со счетом 2:0.

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В турнирной таблице группы лидирует «Лейпциг», на счету немецкой команды десять очков, второе место занимает «Зенит» (7), третье — «Лион» (7), замыкает группу «Бенфика» (4), потерявшая шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном туре «Бенфика» примет «Зенит», а «Лион» — «Лейпциг». Оба матча пройдут 10 декабря. «Лейпциг» гарантировал себе участие в следующей стадии турнира, немецкий клуб, основанный в 2009 году, впервые в истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Текущий розыгрыш Лиги чемпионов стал вторым в истории «Лейпцига».

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа H, 27.11.2019, 23:00

Лилль0Аякс2

В матче пятого тура группы Н голландский «Аякс» со счетом 2:0 обыграл французский «Лилль». Забитыми мячами в матче отметились Хаким Зиеш (2) и бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес (59). Промес в последних 20 матчах за голландский клуб отличился 14 раз.

В другом матче группы, который прошел ранее в среду, испанская «Валенсия» дома сыграла вничью с английским «Челси» (2:2). В турнирной таблице лидирует «Аякс», набравший 10 очков, второе место занимает «Валенсия» (8), третье — «Челси» (8), замыкает таблицу «Лилль» (1). В следующем туре «Аякс» сыграет дома с «Валенсией», а «Челси» примет на своем поле «Лилль». Оба матча пройдут 10 декабря.

РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 0:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Группа G27.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнБруну Лаге
Голы
Эмиль Форсберг90′
Луиш Мигел Пиззи20′
Эмиль Форсберг(Тимо Вернер)90+6′
Карлос Винисиус(Адель Таарабт)59′
Составы команд
16Лукас Клостерманн
99Одиссеас Влаходимос
5Дайот Упамекано
34Андре Алмейда
7Марсель Забитцер
3Алехандро Гримальдо
10Эмиль Форсберг
6Рубен Диаш
89′
27Конрад Лаймер
97Франсишку Феррейра
31Диего Демме
8Аппелт Пирес Габриэл
11Тимо Вернер
49Адель Таарабт
52′
18Кристофер Нкунку
19Чикинью
1Петер Гулачи
64′
21Луиш Мигел Пиззи
90′
28Ивон-Ландри Мвого
7Лукас Кайю
3Марсело Сараччи
70′
11Франко Серви
90′
21Патрик Шик
73Жоау Филипе
26Итан Ампаду
56′
95Карлос Винисиус
82′
22Норди Мукьеле
9Гомес Рауль де Томас
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)11
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые5
10Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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