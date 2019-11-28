Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.11
Ливерпуль
Наполи
11
Футбол. Еврокубки
27.11
Генк
Зальцбург
14
Футбол. Еврокубки
27.11
Барселона
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
27.11
Славия Пр
Интер
13
Футбол. Еврокубки
27.11
РБ Лейпциг
Бенфика
22
Футбол. Еврокубки
27.11
Лилль
Аякс
02
Футбол. Еврокубки
27.11
Зенит
Лион
20
Футбол. Еврокубки
27.11
Валенсия
Челси
22
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
16Руденко спасает «Спартак-2» в меньшинстве в игре с «Авангардом»
01:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» победила «Боруссию» и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 28 ноября. Футболисты испанской «Барселоны» со счетом 3:1 обыграли немецкую «Боруссию» (Дортмунд) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу».

Наверх
Источник: AP 2019

В составе «Барселоны» голы забили Луис Суарес (29-я минута), Лионель Месси (33) и Антуан Гризманн (67). У «Боруссии» отличился Джейдон Санчо (77).

Месси забил 34-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд по этому показателю. Для 32-летнего аргентинского форварда матч с «Боруссией» стал 700-м за «Барселону» во всех турнирах, на его счету 613 голов и 239 результативных передач.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа F, 27.11.2019, 23:00

Славия Пр1Интер3

В параллельном матче итальянский «Интер» победил чешскую «Славию» (Прага) со счетом 3:1. Дубль в составе итальянской команды оформил Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Ромелу Лукаку. У «Славии» с пенальти отличился Томаш Соучек.

«Барселона» набрала 11 очков в пяти матчах и лидирует в турнирной таблице группы F. За тур до конца предварительного раунда клуб из Каталонии стал недосягаем для «Боруссии», которая идет третьей (7 очков). «Интер» (7) располагается на второй строчке, опережая немецкий клуб по результатам личных встреч. «Славия» (2) располагается на четвертой строчке.

В заключительном туре «Барселона» на выезде встретится с «Интером». «Боруссия» на домашнем поле сыграет со «Славией». Обе встречи пройдут 10 декабря.

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Группа F27.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 90071 зритель
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеЛюсьен Фавр
Голы
Луис Суарес(Лионель Месси)29′
Джейдон Санчо(Юлиан Брандт)77′
Лионель Месси(Луис Суарес)33′
Антуан Гризманн(Лионель Месси)67′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Роман Бюрки
20Сержи Роберто
15Матс Хуммельс
24Хуниор Фирпо
16Мануэль Аканджи
15Клеман Лангле
5Ашраф Хакими
23Самюэль Юмтити
13Рафаэл Геррейру
74′
21Френки де Йонг
19Юлиан Брандт
10Лионель Месси
51′
11Марко Ройс
5Серхио Бускетс
71′
28Аксель Витсель
4Иван Ракитич
78′
26Лукаш Пищек
76′
22Артуро Видаль
2Дан-Аксель Загаду
9Луис Суарес
90′
14Нико Шульц
45′
16Мусса Ваге
7Джейдон Санчо
11Усман Дембеле
26′
33Юлиан Вайгль
85′
17Антуан Гризманн
10Марио Гетце
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые0
13Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Голы Дзюбы и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Лионом»
«Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой», уступая 0:2 к 89-й минуте
Подрезать «Базель»: «Краснодар» попытается пробиться в евровесну
Три хита: российские команды ждут топ-дуэли в Евролиге
«Наполи» в гостях не удержал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Бывший защитник «Зенита» завершит карьеру в конце сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь