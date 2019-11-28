Месси наказали желтой карточкой за симуляцию. И такое тоже бывает
В матче с «Боруссией» Лео отметился не только «горчичником», но и очередным рекордом.
В матче с «Боруссией» Лео отметился не только «горчичником», но и очередным рекордом.
Для «Барселоны» домашний матч против «Боруссии» Дортмунд складывался намного удачнее, чем выездной. Уже к середине первого тайма испанцы вели со счётом 2:0.
Сначала ворота гостей поразил Суарес после паса Месси, а затем отличился и сам аргентинец. С левого края штрафной Лео пробил точно в дальний угол ворот Романа Бюрки. Благодаря этому голу нападающий установил очередной рекорд — Месси забил 34-му сопернику в Лиге чемпионов, превзойдя достижение Роналду и Рауля, которые поражали ворота 33 оппонентов в самом престижном турнире Европы.
Тем не менее вторая половина игры оказалась ещё богаче на интересные события. В самом начале тайма произошло то, чего так давно ждали все ненавистники одного из двух главных суперзвёзд мирового футбола. После падения в чужой штрафной Месси не заработал пенальти, а получил жёлтую карточку за симуляцию. Поднявшись с газона аргентинец, пытался объяснить рефери, что он не выпрашивал одиннадцатиметровый. Однако главный арбитр встречи Клеман Турпен был неумолим.
Впрочем, на ход игры этот эпизод не повлиял. «Барселона» доминировала на поле и к середине второго тайма лишь упрочила своё преимущество. Дебютный гол за каталонский клуб в ЛЧ забил Антуан Гризманн — из убойной позиции он аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот.
В конце встречи усилиями Санчо «Боруссия» смогла отквитать один мяч, но на большее немцев не хватило. На «Камп Ноу» «Барса» заслуженно взяла три очка и гарантировала себе выход в
Богдан Горбунов
|Эрнесто Вальверде
|Люсьен Фавр
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|29′
|Джейдон Санчо(Юлиан Брандт)
|77′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|33′
|Антуан Гризманн(Лионель Месси)
|67′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Роман Бюрки
|20
|Сержи Роберто
|15
|Матс Хуммельс
|24
|Хуниор Фирпо
|16
|Мануэль Аканджи
|15
|Клеман Лангле
|5
|Ашраф Хакими
|23
|Самюэль Юмтити
|13
|Рафаэл Геррейру
74′
|21
|Френки де Йонг
|19
|Юлиан Брандт
|10
|Лионель Месси
51′
|11
|Марко Ройс
|5
|Серхио Бускетс
71′
|28
|Аксель Витсель
|4
|Иван Ракитич
78′
|26
|Лукаш Пищек
76′
|22
|Артуро Видаль
|2
|Дан-Аксель Загаду
|9
|Луис Суарес
90′
|14
|Нико Шульц
45′
|16
|Мусса Ваге
|7
|Джейдон Санчо
|11
|Усман Дембеле
26′
|33
|Юлиан Вайгль
85′
|17
|Антуан Гризманн
|10
|Марио Гетце
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)