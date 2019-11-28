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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси наказали желтой карточкой за симуляцию. И такое тоже бывает

В матче с «Боруссией» Лео отметился не только «горчичником», но и очередным рекордом.

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Источник: AFP 2019

Для «Барселоны» домашний матч против «Боруссии» Дортмунд складывался намного удачнее, чем выездной. Уже к середине первого тайма испанцы вели со счётом 2:0.

Сначала ворота гостей поразил Суарес после паса Месси, а затем отличился и сам аргентинец. С левого края штрафной Лео пробил точно в дальний угол ворот Романа Бюрки. Благодаря этому голу нападающий установил очередной рекорд — Месси забил 34-му сопернику в Лиге чемпионов, превзойдя достижение Роналду и Рауля, которые поражали ворота 33 оппонентов в самом престижном турнире Европы.

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Тем не менее вторая половина игры оказалась ещё богаче на интересные события. В самом начале тайма произошло то, чего так давно ждали все ненавистники одного из двух главных суперзвёзд мирового футбола. После падения в чужой штрафной Месси не заработал пенальти, а получил жёлтую карточку за симуляцию. Поднявшись с газона аргентинец, пытался объяснить рефери, что он не выпрашивал одиннадцатиметровый. Однако главный арбитр встречи Клеман Турпен был неумолим.

Впрочем, на ход игры этот эпизод не повлиял. «Барселона» доминировала на поле и к середине второго тайма лишь упрочила своё преимущество. Дебютный гол за каталонский клуб в ЛЧ забил Антуан Гризманн — из убойной позиции он аккуратно покатил мяч в дальний угол ворот.
В конце встречи усилиями Санчо «Боруссия» смогла отквитать один мяч, но на большее немцев не хватило. На «Камп Ноу» «Барса» заслуженно взяла три очка и гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места группы F.

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Богдан Горбунов

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, Группа F27.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou, 90071 зритель
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеЛюсьен Фавр
Голы
Луис Суарес(Лионель Месси)29′
Джейдон Санчо(Юлиан Брандт)77′
Лионель Месси(Луис Суарес)33′
Антуан Гризманн(Лионель Месси)67′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Роман Бюрки
20Сержи Роберто
15Матс Хуммельс
24Хуниор Фирпо
16Мануэль Аканджи
15Клеман Лангле
5Ашраф Хакими
23Самюэль Юмтити
13Рафаэл Геррейру
74′
21Френки де Йонг
19Юлиан Брандт
10Лионель Месси
51′
11Марко Ройс
5Серхио Бускетс
71′
28Аксель Витсель
4Иван Ракитич
78′
26Лукаш Пищек
76′
22Артуро Видаль
2Дан-Аксель Загаду
9Луис Суарес
90′
14Нико Шульц
45′
16Мусса Ваге
7Джейдон Санчо
11Усман Дембеле
26′
33Юлиан Вайгль
85′
17Антуан Гризманн
10Марио Гетце
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)9
6Удары в створ4
1Штанги, перекладины1
1Угловые0
13Фолы7
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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