Мы не собирались опять писать про Холанда, но это нереально: он стал первым тинейджером в истории ЛЧ, забившим в 5 матчах подряд

Источник: AFP 2019

Вы зря думали, что на главной не будет Эрлинга Холанда после этого тура Лиги чемпионов.

Главные шоумены розыгрыша из «Зальцбурга» вынесли на выезде «Генк» 4:1, а норвежский форвард снова отлично повеселился.

Он вышел на поле только на 62-й минуте, но времени хватило, чтобы сначала сделать голевую на Хван Хи Чхана, а потом забить очередной гол. Посмотрите, мяч будто мечтал удобно подлететь к Эрлингу, чтобы он спокойно уложил его в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p-_QopngqF8?start=167" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Холанд признался Dagbladet, что спит с пятью мячами: «Я смотрю на них каждый день — так лучше всего забивать голы. Мячи — мои подруги».

• Помешанность Холанда конвертируется в эффектные рекорды. Забив «Генку», норвежец стал первым тинейджером в истории Лиги чемпионов (и Кубка Европейских чемпионов!), который отличился в 5 матчах подряд.

«Генк» (дома).

«Ливерпуль» (в гостях).

«Наполи» (дома).

«Наполи» (в гостях).

«Генк» (в гостях).

• Помимо Холанда лишь двум игрокам удавалось забить в каждом из пяти первых матчей в карьере в Лиге чемпионов: Алессандро дель Пьеро и Диего Косте.

• Если Эрлинг прошьет дома «Ливерпуль», то будет как Криштиану: пока только португалец забивал во всех матчах группового этапа.

• Главная шутка в твиттере — что теперь у Холанда за 5 матчей в Лиге чемпионов столько же голов, сколько у Эдена Азара за 49. Конечно, некорректно их сравнивать из-за разных позиций, но согласитесь, что это забавно.

Кстати, две недели назад норвежец закинул три гола «Вольфсбергу» в Австрии и оформил пятый хет-трик в сезоне. Всего у него 27 голов в 19 матчах. Остается только понять, какой топ-клуб переманит Холанда летом. Пока много пишут про «МЮ», «Ювентус» и «Барсу».

Выбор будет трудным.