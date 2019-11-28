Мы не собирались опять писать про Холанда, но это нереально: он стал первым тинейджером в истории ЛЧ, забившим в 5 матчах подряд
Если еще положит «Ливерпулю», будет как Криштиану.
Если еще положит «Ливерпулю», будет как Криштиану.
Вы зря думали, что на главной не будет Эрлинга Холанда после этого тура Лиги чемпионов.
Главные шоумены розыгрыша из «Зальцбурга» вынесли на выезде «Генк» 4:1, а норвежский форвард снова отлично повеселился.
Он вышел на поле только на 62-й минуте, но времени хватило, чтобы сначала сделать голевую на Хван Хи Чхана, а потом забить очередной гол. Посмотрите, мяч будто мечтал удобно подлететь к Эрлингу, чтобы он спокойно уложил его в ворота.
Недавно Холанд признался Dagbladet, что спит с пятью мячами: «Я смотрю на них каждый день — так лучше всего забивать голы. Мячи — мои подруги».
• Помешанность Холанда конвертируется в эффектные рекорды. Забив «Генку», норвежец стал первым тинейджером в истории Лиги чемпионов (и Кубка Европейских чемпионов!), который отличился в 5 матчах подряд.
«Генк» (дома).
«Ливерпуль» (в гостях).
«Наполи» (дома).
«Наполи» (в гостях).
«Генк» (в гостях).
• Помимо Холанда лишь двум игрокам удавалось забить в каждом из пяти первых матчей в карьере в Лиге чемпионов: Алессандро дель Пьеро и Диего Косте.
• Если Эрлинг прошьет дома «Ливерпуль», то будет как Криштиану: пока только португалец забивал во всех матчах группового этапа.
• Главная шутка в твиттере — что теперь у Холанда за 5 матчей в Лиге чемпионов столько же голов, сколько у Эдена Азара за 49. Конечно, некорректно их сравнивать
Кстати, две недели назад норвежец закинул три гола «Вольфсбергу» в Австрии и оформил пятый
Выбор будет трудным.
Фото: REUTERS/Erling Haaland; Gettyimages.ru/Andreas Schaad/Bongarts.