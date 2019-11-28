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10:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если обыграет «Бенфику». Все зависит от «Лиона»

Это не расклады, а какой-то хаос.

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В группе «Зенита» после пятого тура все сильно запуталось. Петербуржцы обыграли «Лион» 2:0 и выскочили на 2-е место, «Бенфика» до 90-й минуты вела в 2 мяча у «Лейпцига», а потом невероятно обидно потеряла победу.

На 89-й минуте хозяева заработали пенальти, и Форсберг вколотил мяч в правую девятку. Судья добавил 9 минут, и на 96-й «Лейпциг» героически спасся: Вернер навесил с левого фланга, а Форсберг точно пробил головой и оформил дубль.

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Сейчас таблица группы выглядит так:

Группа G

1. РБ Лейпциг510
2. Зенит57
3. Лион57
4. Бенфика54

В последнем туре расклад может радикально перевернуться: «Бенфика» играет дома с «Зенитом», а «Лион» принимает «РБ Лейпциг». Сразу три команды могут набрать по 7 или по 10 очков — в таких случаях поможет разобраться статья 17 регламента УЕФА.

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2-х и более команд:

  • Результат игр между собой — очки;
  • Результат игр между собой — разница мячей;
  • Результат игр между собой — количество голов;
  • Результат игр между собой — голы в гостях.

Сразу вычеркнем «Лейпциг» (10 очков): немецкий клуб благодаря ничьей уже точно в плей-офф.

Источник: РИА

Первую строчку «РБ» может отдать только «Лиону» (французы выиграли в гостях 2:0), потому что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» оба матча. Если «Лион» справится и во втором, то обойдет немцев по личным встречам.

«Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Команда Семака может выйти в плей-офф со второго места или вообще пролететь мимо еврокубков.

Чтобы продолжить в ЛЧ, «Зениту» нужно набрать больше очков, чем «Лион» в параллельном матче против «Лейпцига».

Причем победа французов сразу хоронит шансы петербуржцев на плей-офф. В мини-турнире с «Лейпцигом» и «Лионом» расклад тогда будет не в пользу «Зенита»:

  • «Лион» — 7 (две победы над «Лейпцигом», ничья и поражение с «Зенитом»);
  • «Лейпциг» — 6 (две победы над «Зенитом», два поражения от «Лиона»);
  • «Зенит» — 4 (победа и ничья с «Лионом», два поражения от «Лейпцига»).

Если и «Зенит», и «Лион» сыграют вничью, то текущее положение в группе не изменится: россияне вторые, французы — третьи.

Если «Зенит» проиграет «Бенфике», а «Лион» уступит «Лейпцигу», то у трех команд в группе будет по 7 очков — и здесь уже российский клуб будет в топе:

  • «Зенит» — 7 (победа и ничья с «Лионом», победа и поражение с «Бенфикой»);
  • «Бенфика» — 6 (победа и поражение с «Лионом», победа и поражение с «Зенитом»);
  • «Лион» — 4 (победа и поражение с «Бенфикой», ничья и поражение с «Зенитом»).
Если «Зенит» получит от «Бенфики» 0:2 или проиграет с любым другим крупным счетом, а «Лион» в параллельном матче наберет хотя бы одно очко, «Зенит» опустится на четвертое место.

«Лион»

Источник: Reuters

Французам точно нельзя проигрывать, если они хотят в плей-офф ЛЧ. Победа над «Лейпцигом» выводит «Лион» на первое место при любых раскладах: и в сравнении с немцами, и в мини-турнире на 3 команды «Лион» выше.

При ничьей судьба «Лиона» зависит от результата в параллельной игре, но клуб точно сыграет осенью в еврокубках. Поражение «Лиона» и победа «Зенита» оставляет французов на 3-м месте; поражение «Лиона» и победа «Бенфики» отбрасывает команду Гарсии на 4-е место.

«Бенфика»

Источник: РИА "Новости"

Португальцы потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ: они не обгонят «Лейпциг» (набрали только 1 очко) и «Лион» (3 очка, но худшая разница мячей). Потолок «Бенфики» — 3-е место.

Для этого нужно победить «Зенит» 2:0 (или в три мяча, если пропустят) и надеяться, что «Лион» наберет очки. Тогда у «Бенфики» и «Зенита» будет по 7 очков, и главным станет пункт b регламента УЕФА: по разнице мячей пройдут португальцы.

Любой другой расклад оставит «Бенфику» на последнем месте в группе.

Руслан Копылов

Семак — о победе над «Лионом», Дзюбе и Кержакове в сборной
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10:27 (мск)© Ньюстюб
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