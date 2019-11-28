«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если обыграет «Бенфику». Все зависит от «Лиона»
Это не расклады, а
Это не расклады, а
В группе «Зенита» после пятого тура все сильно запуталось. Петербуржцы обыграли «Лион» 2:0 и выскочили на 2-е место, «Бенфика» до 90-й минуты вела в 2 мяча у «Лейпцига», а потом невероятно обидно потеряла победу.
На 89-й минуте хозяева заработали пенальти, и Форсберг вколотил мяч в правую девятку. Судья добавил 9 минут, и на 96-й «Лейпциг» героически спасся: Вернер навесил с левого фланга, а Форсберг точно пробил головой и оформил дубль.
Сейчас таблица группы выглядит так:
|1. РБ Лейпциг
|5
|10
|2. Зенит
|5
|7
|3. Лион
|5
|7
|4. Бенфика
|5
|4
В последнем туре расклад может радикально перевернуться: «Бенфика» играет дома с «Зенитом», а «Лион» принимает «РБ Лейпциг». Сразу три команды могут набрать по 7 или по 10 очков — в таких случаях поможет разобраться статья 17 регламента УЕФА.
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2-х и более команд:
Сразу вычеркнем «Лейпциг» (10 очков): немецкий клуб благодаря ничьей уже точно в
Первую строчку «РБ» может отдать только «Лиону» (французы выиграли в гостях 2:0), потому что «Зенит» проиграл «Лейпцигу» оба матча. Если «Лион» справится и во втором, то обойдет немцев по личным встречам.
Команда Семака может выйти в
Причем победа французов сразу хоронит шансы петербуржцев на
Если и «Зенит», и «Лион» сыграют вничью, то текущее положение в группе не изменится: россияне вторые, французы — третьи.
Если «Зенит» проиграет «Бенфике», а «Лион» уступит «Лейпцигу», то у трех команд в группе будет по 7 очков — и здесь уже российский клуб будет в топе:
Французам точно нельзя проигрывать, если они хотят в
При ничьей судьба «Лиона» зависит от результата в параллельной игре, но клуб точно сыграет осенью в еврокубках. Поражение «Лиона» и победа «Зенита» оставляет французов на 3-м месте; поражение «Лиона» и победа «Бенфики» отбрасывает команду Гарсии на 4-е место.
Португальцы потеряли шансы на выход в
Для этого нужно победить «Зенит» 2:0 (или в три мяча, если пропустят) и надеяться, что «Лион» наберет очки. Тогда у «Бенфики» и «Зенита» будет по 7 очков, и главным станет пункт b регламента УЕФА: по разнице мячей пройдут португальцы.
Любой другой расклад оставит «Бенфику» на последнем месте в группе.
Руслан Копылов