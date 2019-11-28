Шоу Месси, ответ Дзюбы: завершился пятый тур Лиги чемпионов
Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился в среду несколькими яркими матчами, включая победную встречу «Зенита». Важный успех
Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился в среду несколькими яркими матчами, включая победную встречу «Зенита». Важный успех
«Ливерпуль», проводящий выдающийся сезон в Английской
Счет в матче открыли именно гости после точного удара Дриса Мертенса в первом тайме. Примечательно, что он остался единственным попаданием «Наполи» в створ ворот соперника. После перерыва «Ливерпуль» усиленно давил на гостей, и на помощь ему пришел стандарт: подачу с углового замкнул Деян Ловрен.
Английская команда набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе, однако пока не обеспечила себе место в
Третьим участником борьбы за выход в 1/8 финала в этой группе остается «Зальцбург». Австрийская команда вновь порадовала болельщиков результативным футболом, разгромив на выезде «Генк». В концовке первого тайма «Зальцбург» забил дважды усилиями Патсона Даки и Такуми Минамино, а после перерыва у гостей отличились Хван Хичхан и Эрлинг Холанд, занимающий второе место в гонке бомбардиров. Гол престижа у хозяев провел Мбванта Саматта.
«Зальцбург» набрал семь очков и расположился на третьем месте в группе. У «Генка» остался один балл, бельгийцы не поднимутся выше последней позиции в таблице.
Этот матч был довольно интригующим не только
До перерыва они вышли вперед благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси, которые ассистировали друг другу. Еще один мяч уругвайца был отменен
Получив внушительное преимущество, «Барселона» сдала обороты и позволила «Боруссии» провести несколько качественных атак в концовке. Одна из них завершилась голом Джейдона Санчо, после еще одного удара форварда мяч угодил в перекладину.
Большего дортмундцы не добились, у них осталось семь очков, причем «Боруссия» опустилась на третье место в группе. «Барселона» набрала 11 баллов и гарантированно выйдет в
Конкурентом «Боруссии» за место в 1/8 финала остался «Интер». Миланцы не без труда обыграли «Славию», которой чуть не уступили в сентябре. В первом тайме команды обменялись голами Лаутаро Мартинеса и Томаша Соучека (с пенальти). В эпизоде с одиннадцатиметровым рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и зафиксировал фол, отменив забитый в следующей атаке мяч «Интера» от Ромелу Лукаку.
В концовке второго тайма гости дожали «Славию», и Лукаку забил уже по правилам довольно курьезный гол. Окончательный счет установил Мартинес, оформивший дубль. Правда, в добавленное время Лукаку снова забил, но судья опять отменил гол с помощью VAR — на это раз
«Интер» набрал семь очков и обошел «Боруссию» по критерию личных встреч. В активе «Славии» осталось два балла, она гарантированно не выйдет в
К стратегически важному матчу с «Лионом»
Дзюба настолько старался отличиться, что к моменту с забитым мячом у него оказалось порвана игровая майка, которую нападающий «Зенита» затем поменял. Для 31-летнего футболиста гол «Лиону» стал восьмым в Лиге чемпионов, по этому показателю форвард догнал лучших российских бомбардиров турнира Андрея Тихонова и Алана Дзагоева.
После перерыва французы принялись активнее давить на хозяев, чтобы отыграться. Однако даже в самых напряженных моментах уверенно действовал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак долго не производил замены, зато первая из них быстро дала результат. Уже через минуту после выхода на поле Юрий Жирков отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева, отличиться которому помог рикошет.
«Зенит» набрал семь очков и обогнал «Лион» по критерию личных встреч, выйдя на второе место в группе. При этом пока петербуржцы могут как попасть в
А вот «Лейпциг» свою задачу уже решил и гарантировал себе место в 1/8 финала. Для этого немцам хватило ничьей с «Бенфикой», которую они вырвали на последних минутах, проигрывая 0:2. Дубль в составе «Лейпцига» оформил Эмиль Форсберг (один гол с пенальти), у португальцев отличились Пицци и Карлос Винисиус.
В активе немцев теперь 10 очков, пока они возглавляют группу. «Бенфика» набрала четыре балла и замыкает турнирную таблицу. В последнем туре португальцы сыграют с «Зенитом».
К очному матчу команды подошли с равным количеством очков и реальными шансами на попадание в
Второй тайм лондонцы начали без травмированного лидера атаки Тэмми Абрахама, но это не помешало им быстро выйти вперед: отличился Кристиан Пулишич. «Валенсия» получила идеальную возможность сравнять счет с помощью пенальти, однако Даниэль Парехо не смог переиграть Кепу Аррисабалагу.
Кстати, голкипер «Челси» уже на 78-й минуте получил желтую карточку за затяжку времени, но его манипуляции не помогли хозяевам выстоять. Окончательный счет в матче установил Даниэль Васс, принесший «Валенсию» ничью, эффектно отправив мяч за шиворот Кепе. Обе команды набрали по восемь очков, испанцы идут выше по дополнительным показателям.
Потеря очков «Валенсией» и «Челси» открыла дорогу к первому месту в группе для «Аякса». Амстердамцы воспользовались этим шансом, забив «Лиллю» по голу в каждом из таймов. Причем мяч Хакима Зиеха на второй минуте стал на данный момент самым быстрым в текущей Лиге чемпионов. Другой гол «Аякса» провел
На счету нидерландского клуба теперь 10 очков, но амстердамцы еще не обеспечили себе место в
Последний тур группового этапа Лиги чемпионов, который окончательно определит участников 1/8 финала и команды, вылетающие в Лигу Европы, состоится 10 и 11 декабря.
Александр Бокулев