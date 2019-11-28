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10:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шоу Месси, ответ Дзюбы: завершился пятый тур Лиги чемпионов

Пятый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился в среду несколькими яркими матчами, включая победную встречу «Зенита». Важный успех санкт-петербургской команды, очередной выдающийся перфоманс Лионеля Месси и другие итоги игрового дня — в материале РИА Новости.

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Источник: AFP 2019

Группа Е

«Ливерпуль» — «Наполи» (1:1)

«Ливерпуль», проводящий выдающийся сезон в Английской премьер-лиге, нашел для себя поистине неудобного соперника в Европе. «Наполи» вновь смог отобрать очки у действующих победителей Лиги чемпионов, но на этот раз довольствовался ничьей.

Счет в матче открыли именно гости после точного удара Дриса Мертенса в первом тайме. Примечательно, что он остался единственным попаданием «Наполи» в створ ворот соперника. После перерыва «Ливерпуль» усиленно давил на гостей, и на помощь ему пришел стандарт: подачу с углового замкнул Деян Ловрен.

Английская команда набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе, однако пока не обеспечила себе место в плей-офф. «Наполи» идет следом, имея в активе на один балл меньше.

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«Генк» — «Зальцбург» (1:4)

Третьим участником борьбы за выход в 1/8 финала в этой группе остается «Зальцбург». Австрийская команда вновь порадовала болельщиков результативным футболом, разгромив на выезде «Генк». В концовке первого тайма «Зальцбург» забил дважды усилиями Патсона Даки и Такуми Минамино, а после перерыва у гостей отличились Хван Хичхан и Эрлинг Холанд, занимающий второе место в гонке бомбардиров. Гол престижа у хозяев провел Мбванта Саматта.

«Зальцбург» набрал семь очков и расположился на третьем месте в группе. У «Генка» остался один балл, бельгийцы не поднимутся выше последней позиции в таблице.

Группа F

«Барселона» — «Боруссия Дортмунд» (3:1)

Этот матч был довольно интригующим не только из-за громкой вывески, но и благодаря перипетиям турнирной борьбы в группе F. Например, «Барселона» могла как обеспечить себе первое место в таблице, так и оказаться под реальной угрозой вылета в Лигу Европы. В итоге реализовался первый сюжет, так как каталонцы выглядели очень мотивированно и сбалансированно.

До перерыва они вышли вперед благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси, которые ассистировали друг другу. Еще один мяч уругвайца был отменен из-за офсайда, но после перерыва «Барса» все же довела счет до крупного усилиями Антуана Гризманна. Голевую передачу в свой актив вновь записал Месси, проведший 700-й матч в составе каталонского клуба. Кроме того, «Боруссия» стала 34-й командой, которой аргентинец забил в Лиге чемпионов. По этому показателю Месси стал рекордсменом турнира.

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Получив внушительное преимущество, «Барселона» сдала обороты и позволила «Боруссии» провести несколько качественных атак в концовке. Одна из них завершилась голом Джейдона Санчо, после еще одного удара форварда мяч угодил в перекладину.

Большего дортмундцы не добились, у них осталось семь очков, причем «Боруссия» опустилась на третье место в группе. «Барселона» набрала 11 баллов и гарантированно выйдет в плей-офф с первой позиции.

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«Славия» — «Интер» (1:3)

Конкурентом «Боруссии» за место в 1/8 финала остался «Интер». Миланцы не без труда обыграли «Славию», которой чуть не уступили в сентябре. В первом тайме команды обменялись голами Лаутаро Мартинеса и Томаша Соучека (с пенальти). В эпизоде с одиннадцатиметровым рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и зафиксировал фол, отменив забитый в следующей атаке мяч «Интера» от Ромелу Лукаку.

В концовке второго тайма гости дожали «Славию», и Лукаку забил уже по правилам довольно курьезный гол. Окончательный счет установил Мартинес, оформивший дубль. Правда, в добавленное время Лукаку снова забил, но судья опять отменил гол с помощью VAR — на это раз из-за офсайда.

«Интер» набрал семь очков и обошел «Боруссию» по критерию личных встреч. В активе «Славии» осталось два балла, она гарантированно не выйдет в плей-офф еврокубков.

Группа G

«Зенит» — «Лион» (2:0)

К стратегически важному матчу с «Лионом» санкт-петербургский «Зенит» подошел на фоне неприятного скандала вокруг оскорблений Артема Дзюбы некоторыми российскими болельщиками. Форвард хозяев ответил всем хейтерам, открыв счет в концовке первого тайма.

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Дзюба настолько старался отличиться, что к моменту с забитым мячом у него оказалось порвана игровая майка, которую нападающий «Зенита» затем поменял. Для 31-летнего футболиста гол «Лиону» стал восьмым в Лиге чемпионов, по этому показателю форвард догнал лучших российских бомбардиров турнира Андрея Тихонова и Алана Дзагоева.

После перерыва французы принялись активнее давить на хозяев, чтобы отыграться. Однако даже в самых напряженных моментах уверенно действовал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак долго не производил замены, зато первая из них быстро дала результат. Уже через минуту после выхода на поле Юрий Жирков отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева, отличиться которому помог рикошет.

«Зенит» набрал семь очков и обогнал «Лион» по критерию личных встреч, выйдя на второе место в группе. При этом пока петербуржцы могут как попасть в плей-офф Лиги чемпионов, так и вылететь в Лигу Европы либо вообще из еврокубков.

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«Лейпциг» — «Бенфика» (1:1)

А вот «Лейпциг» свою задачу уже решил и гарантировал себе место в 1/8 финала. Для этого немцам хватило ничьей с «Бенфикой», которую они вырвали на последних минутах, проигрывая 0:2. Дубль в составе «Лейпцига» оформил Эмиль Форсберг (один гол с пенальти), у португальцев отличились Пицци и Карлос Винисиус.

В активе немцев теперь 10 очков, пока они возглавляют группу. «Бенфика» набрала четыре балла и замыкает турнирную таблицу. В последнем туре португальцы сыграют с «Зенитом».

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Группа Н

«Валенсия» — «Челси» (2:2)

К очному матчу команды подошли с равным количеством очков и реальными шансами на попадание в плей-офф. В споре за важную победу оба коллектива выдали упорную борьбу, а счет был открыт в конце первого тайма после гола Карлоса Солера. Однако уже в следующей атаке «Челси» отыгрался усилиями Матео Ковачича.

Второй тайм лондонцы начали без травмированного лидера атаки Тэмми Абрахама, но это не помешало им быстро выйти вперед: отличился Кристиан Пулишич. «Валенсия» получила идеальную возможность сравнять счет с помощью пенальти, однако Даниэль Парехо не смог переиграть Кепу Аррисабалагу.

Кстати, голкипер «Челси» уже на 78-й минуте получил желтую карточку за затяжку времени, но его манипуляции не помогли хозяевам выстоять. Окончательный счет в матче установил Даниэль Васс, принесший «Валенсию» ничью, эффектно отправив мяч за шиворот Кепе. Обе команды набрали по восемь очков, испанцы идут выше по дополнительным показателям.

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«Лилль» — «Аякс» (0:2)

Потеря очков «Валенсией» и «Челси» открыла дорогу к первому месту в группе для «Аякса». Амстердамцы воспользовались этим шансом, забив «Лиллю» по голу в каждом из таймов. Причем мяч Хакима Зиеха на второй минуте стал на данный момент самым быстрым в текущей Лиге чемпионов. Другой гол «Аякса» провел экс-спартаковец Куинси Промес, а еще одно взятие ворот Зиехом было отменено из-за игры рукой у марокканского полузащитника.

На счету нидерландского клуба теперь 10 очков, но амстердамцы еще не обеспечили себе место в плей-офф. «Лилль» с одним баллом остался аутсайдером группы.

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Последний тур группового этапа Лиги чемпионов, который окончательно определит участников 1/8 финала и команды, вылетающие в Лигу Европы, состоится 10 и 11 декабря.

Александр Бокулев

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