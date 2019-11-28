Шоу Месси, ответ Дзюбы: завершился пятый тур Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

Группа Е

«Ливерпуль» — «Наполи» (1:1)

«Ливерпуль», проводящий выдающийся сезон в Английской премьер-лиге, нашел для себя поистине неудобного соперника в Европе. «Наполи» вновь смог отобрать очки у действующих победителей Лиги чемпионов, но на этот раз довольствовался ничьей.

Счет в матче открыли именно гости после точного удара Дриса Мертенса в первом тайме. Примечательно, что он остался единственным попаданием «Наполи» в створ ворот соперника. После перерыва «Ливерпуль» усиленно давил на гостей, и на помощь ему пришел стандарт: подачу с углового замкнул Деян Ловрен.

Английская команда набрала 10 очков и сохранила лидерство в группе, однако пока не обеспечила себе место в плей-офф. «Наполи» идет следом, имея в активе на один балл меньше.

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«Генк» — «Зальцбург» (1:4)

Третьим участником борьбы за выход в 1/8 финала в этой группе остается «Зальцбург». Австрийская команда вновь порадовала болельщиков результативным футболом, разгромив на выезде «Генк». В концовке первого тайма «Зальцбург» забил дважды усилиями Патсона Даки и Такуми Минамино, а после перерыва у гостей отличились Хван Хичхан и Эрлинг Холанд, занимающий второе место в гонке бомбардиров. Гол престижа у хозяев провел Мбванта Саматта.

«Зальцбург» набрал семь очков и расположился на третьем месте в группе. У «Генка» остался один балл, бельгийцы не поднимутся выше последней позиции в таблице.

Группа F

«Барселона» — «Боруссия Дортмунд» (3:1)

Этот матч был довольно интригующим не только из-за громкой вывески, но и благодаря перипетиям турнирной борьбы в группе F. Например, «Барселона» могла как обеспечить себе первое место в таблице, так и оказаться под реальной угрозой вылета в Лигу Европы. В итоге реализовался первый сюжет, так как каталонцы выглядели очень мотивированно и сбалансированно.

До перерыва они вышли вперед благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси, которые ассистировали друг другу. Еще один мяч уругвайца был отменен из-за офсайда, но после перерыва «Барса» все же довела счет до крупного усилиями Антуана Гризманна. Голевую передачу в свой актив вновь записал Месси, проведший 700-й матч в составе каталонского клуба. Кроме того, «Боруссия» стала 34-й командой, которой аргентинец забил в Лиге чемпионов. По этому показателю Месси стал рекордсменом турнира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5YUDZxKGqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5YUDZxKGqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5YUDZxKGqu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-27T19:02:43+00:00">27 Ноя 2019 в 11:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Получив внушительное преимущество, «Барселона» сдала обороты и позволила «Боруссии» провести несколько качественных атак в концовке. Одна из них завершилась голом Джейдона Санчо, после еще одного удара форварда мяч угодил в перекладину.

Большего дортмундцы не добились, у них осталось семь очков, причем «Боруссия» опустилась на третье место в группе. «Барселона» набрала 11 баллов и гарантированно выйдет в плей-офф с первой позиции.

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«Славия» — «Интер» (1:3)

Конкурентом «Боруссии» за место в 1/8 финала остался «Интер». Миланцы не без труда обыграли «Славию», которой чуть не уступили в сентябре. В первом тайме команды обменялись голами Лаутаро Мартинеса и Томаша Соучека (с пенальти). В эпизоде с одиннадцатиметровым рефери обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR) и зафиксировал фол, отменив забитый в следующей атаке мяч «Интера» от Ромелу Лукаку.

В концовке второго тайма гости дожали «Славию», и Лукаку забил уже по правилам довольно курьезный гол. Окончательный счет установил Мартинес, оформивший дубль. Правда, в добавленное время Лукаку снова забил, но судья опять отменил гол с помощью VAR — на это раз из-за офсайда.

«Интер» набрал семь очков и обошел «Боруссию» по критерию личных встреч. В активе «Славии» осталось два балла, она гарантированно не выйдет в плей-офф еврокубков.

Группа G

«Зенит» — «Лион» (2:0)

К стратегически важному матчу с «Лионом» санкт-петербургский «Зенит» подошел на фоне неприятного скандала вокруг оскорблений Артема Дзюбы некоторыми российскими болельщиками. Форвард хозяев ответил всем хейтерам, открыв счет в концовке первого тайма.

Дзюба настолько старался отличиться, что к моменту с забитым мячом у него оказалось порвана игровая майка, которую нападающий «Зенита» затем поменял. Для 31-летнего футболиста гол «Лиону» стал восьмым в Лиге чемпионов, по этому показателю форвард догнал лучших российских бомбардиров турнира Андрея Тихонова и Алана Дзагоева.

После перерыва французы принялись активнее давить на хозяев, чтобы отыграться. Однако даже в самых напряженных моментах уверенно действовал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак долго не производил замены, зато первая из них быстро дала результат. Уже через минуту после выхода на поле Юрий Жирков отдал голевую передачу на Магомеда Оздоева, отличиться которому помог рикошет.

«Зенит» набрал семь очков и обогнал «Лион» по критерию личных встреч, выйдя на второе место в группе. При этом пока петербуржцы могут как попасть в плей-офф Лиги чемпионов, так и вылететь в Лигу Европы либо вообще из еврокубков.

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«Лейпциг» — «Бенфика» (1:1)

А вот «Лейпциг» свою задачу уже решил и гарантировал себе место в 1/8 финала. Для этого немцам хватило ничьей с «Бенфикой», которую они вырвали на последних минутах, проигрывая 0:2. Дубль в составе «Лейпцига» оформил Эмиль Форсберг (один гол с пенальти), у португальцев отличились Пицци и Карлос Винисиус.

В активе немцев теперь 10 очков, пока они возглавляют группу. «Бенфика» набрала четыре балла и замыкает турнирную таблицу. В последнем туре португальцы сыграют с «Зенитом».

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Группа Н

«Валенсия» — «Челси» (2:2)

К очному матчу команды подошли с равным количеством очков и реальными шансами на попадание в плей-офф. В споре за важную победу оба коллектива выдали упорную борьбу, а счет был открыт в конце первого тайма после гола Карлоса Солера. Однако уже в следующей атаке «Челси» отыгрался усилиями Матео Ковачича.

Второй тайм лондонцы начали без травмированного лидера атаки Тэмми Абрахама, но это не помешало им быстро выйти вперед: отличился Кристиан Пулишич. «Валенсия» получила идеальную возможность сравнять счет с помощью пенальти, однако Даниэль Парехо не смог переиграть Кепу Аррисабалагу.

Кстати, голкипер «Челси» уже на 78-й минуте получил желтую карточку за затяжку времени, но его манипуляции не помогли хозяевам выстоять. Окончательный счет в матче установил Даниэль Васс, принесший «Валенсию» ничью, эффектно отправив мяч за шиворот Кепе. Обе команды набрали по восемь очков, испанцы идут выше по дополнительным показателям.

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«Лилль» — «Аякс» (0:2)

Потеря очков «Валенсией» и «Челси» открыла дорогу к первому месту в группе для «Аякса». Амстердамцы воспользовались этим шансом, забив «Лиллю» по голу в каждом из таймов. Причем мяч Хакима Зиеха на второй минуте стал на данный момент самым быстрым в текущей Лиге чемпионов. Другой гол «Аякса» провел экс-спартаковец Куинси Промес, а еще одно взятие ворот Зиехом было отменено из-за игры рукой у марокканского полузащитника.

На счету нидерландского клуба теперь 10 очков, но амстердамцы еще не обеспечили себе место в плей-офф. «Лилль» с одним баллом остался аутсайдером группы.

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Последний тур группового этапа Лиги чемпионов, который окончательно определит участников 1/8 финала и команды, вылетающие в Лигу Европы, состоится 10 и 11 декабря.