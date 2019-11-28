Стал известен ориентировочный состав «МЮ» на матч Лиги Европы с «Астаной»
Начало игры в 21:45.
Начало игры в 21:45.
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед»
В предстоящей игре в составе «красных дьяволов» дебютируют 19-летние Дишон Бернард и Дилан Левитт, а также 18-летний Итан Лейрд. Место на воротах займет 36-летний голкипер Ли Грант.
Также ожидается, что в стартовом составе выйдут два основных игрока — Джесси Лингард и Люк Шоу.
По мнению издания, Сульшер выберет на игру тактику 4−2−3−1, а на поле выйдут следующие футболисты: Ли Грант — Итан Лейрд, Аксель Туанзебе, Теден Менги, Люк Шоу — Джеймс Гарнер, Дилан Левитт, Тахит Чонг, Эйнджел Гомес, Джесси Лингард — Мейсон Гринвуд.
Сам матч «Астана» — «МЮ» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы состоится 28 ноября и пройдет на стадионе «Астана Арена». Начало игры в 21:45 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.
«Астана» уже лишилась шансов на выход из группы, проиграв все четыре матча. «МЮ», возглавляющий квартет с очками, досрочно вышел в