Стал известен ориентировочный состав «МЮ» на матч Лиги Европы с «Астаной»

Источник: AP 2019

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал имена игроков, которые выйдут в стартовом составе команды на матч Лиги Европы с «Астаной», сообщает Manchester Evening News.

В предстоящей игре в составе «красных дьяволов» дебютируют 19-летние Дишон Бернард и Дилан Левитт, а также 18-летний Итан Лейрд. Место на воротах займет 36-летний голкипер Ли Грант.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа L, 28.11.2019, 18:50 Астана - Манчестер Юнайтед -

Также ожидается, что в стартовом составе выйдут два основных игрока — Джесси Лингард и Люк Шоу.

По мнению издания, Сульшер выберет на игру тактику 4−2−3−1, а на поле выйдут следующие футболисты: Ли Грант — Итан Лейрд, Аксель Туанзебе, Теден Менги, Люк Шоу — Джеймс Гарнер, Дилан Левитт, Тахит Чонг, Эйнджел Гомес, Джесси Лингард — Мейсон Гринвуд.

Сам матч «Астана» — «МЮ» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы состоится 28 ноября и пройдет на стадионе «Астана Арена». Начало игры в 21:45 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.