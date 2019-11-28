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12:40 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен ориентировочный состав «МЮ» на матч Лиги Европы с «Астаной»

Начало игры в 21:45.

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Источник: AP 2019

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал имена игроков, которые выйдут в стартовом составе команды на матч Лиги Европы с «Астаной», сообщает Manchester Evening News.

В предстоящей игре в составе «красных дьяволов» дебютируют 19-летние Дишон Бернард и Дилан Левитт, а также 18-летний Итан Лейрд. Место на воротах займет 36-летний голкипер Ли Грант.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 28.11.2019, 18:50

Астана-Манчестер Юнайтед-

Также ожидается, что в стартовом составе выйдут два основных игрока — Джесси Лингард и Люк Шоу.

По мнению издания, Сульшер выберет на игру тактику 4−2−3−1, а на поле выйдут следующие футболисты: Ли Грант — Итан Лейрд, Аксель Туанзебе, Теден Менги, Люк Шоу — Джеймс Гарнер, Дилан Левитт, Тахит Чонг, Эйнджел Гомес, Джесси Лингард — Мейсон Гринвуд.

Сам матч «Астана» — «МЮ» в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы состоится 28 ноября и пройдет на стадионе «Астана Арена». Начало игры в 21:45 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

«Астана» уже лишилась шансов на выход из группы, проиграв все четыре матча. «МЮ», возглавляющий квартет с очками, досрочно вышел в плей-офф.

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