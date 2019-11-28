Кержаков стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов.
Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
27 ноября «Зенит» на своем поле обыграл французский «Лион» со счетом 2:0. Кержаков сделал пять сейвов.
Полностью символическая сборная выглядит так:
Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);.
Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»);.
Полузащитники: Инок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корантен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»);.
Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовский («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет на выезде против лиссабонской «Бенфики».