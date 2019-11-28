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17:37 (мск), источник: Газета.Ру

Кержаков стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков попал в символическую сборную недели Лиги чемпионов.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Об этом сообщает официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

27 ноября «Зенит» на своем поле обыграл французский «Лион» со счетом 2:0. Кержаков сделал пять сейвов.

Полностью символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Михаил Кержаков («Зенит»);.

Защитники: Свен Бендер («Байер»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Серж Орье («Тоттенхэм»);.

Полузащитники: Инок Мвепу («Зальцбург»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Корантен Толиссо («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»);.

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Роберт Левандовский («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проведет на выезде против лиссабонской «Бенфики».

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