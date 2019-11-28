«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

С десятью очками «МЮ» лидирует в группе и уже гарантировал себе плей-офф. Второе место с восемью баллами занимает голландский «АЗ Алкмар». Далее с четырьмя очками идет сербский «Партизан», а «Астана» проиграла все матчи и замыкает таблицу, лишившись шансов на выход.