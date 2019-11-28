«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Манчестер Юнайтед» в Казахстане
Сегодня, 28 ноября, «Астана» проведет домашний матч с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 28 ноября, «Астана» проведет домашний матч с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы L начнется в 21:50 по столичному времени.
Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Иван Маевский, Абзал Бейсебеков, Рунар Мар Сигурьонссон, Дорин Ротариу, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко.
Запасные: Александр Мокин, Серікжан Мужиков, Дидар Жалмұқан, Юрий Перцух, Рангело Янга, Владислав Прокопенко, Мади Жакипбаев.
С десятью очками «МЮ» лидирует в группе и уже гарантировал себе
Отметим, что в первом туре «Астана» в гостях проиграла «МЮ» со счетом 0:1. Исход матча тогда решил гол Мейсона Гринвуда на 73-й минуте.