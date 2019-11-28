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17:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала стартовый состав на матч с «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

Сегодня, 28 ноября, «Астана» проведет домашний матч с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра пятого тура группы L начнется в 21:50 по столичному времени.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа L, 28.11.2019, 18:50

Астана-Манчестер Юнайтед-

Стартовый состав «Астаны»: Ненад Эрич (капитан), Дмитрий Шомко, Евгений Постников, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Иван Маевский, Абзал Бейсебеков, Рунар Мар Сигурьонссон, Дорин Ротариу, Роман Муртазаев, Сергей Хижниченко.

Запасные: Александр Мокин, Серікжан Мужиков, Дидар Жалмұқан, Юрий Перцух, Рангело Янга, Владислав Прокопенко, Мади Жакипбаев.

С десятью очками «МЮ» лидирует в группе и уже гарантировал себе плей-офф. Второе место с восемью баллами занимает голландский «АЗ Алкмар». Далее с четырьмя очками идет сербский «Партизан», а «Астана» проиграла все матчи и замыкает таблицу, лишившись шансов на выход.

Отметим, что в первом туре «Астана» в гостях проиграла «МЮ» со счетом 0:1. Исход матча тогда решил гол Мейсона Гринвуда на 73-й минуте.

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