«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч с «Астаной» в Казахстане
Сегодня, 28 ноября, «Астана» проведет домашний матч с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 28 ноября, «Астана» проведет домашний матч с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы L начнется в 21:50 по столичному времени.
Стартовый состав «МЮ»: Грант, Туанзебе, Бернард, Шоу, Лейрд, Гарнер, Лейрд, Лингард (капитан), Гомес, Чон, Гринвуд.
С десятью очками «МЮ» лидирует в группе и уже гарантировал себе
Отметим, что в первом туре «Астана» в гостях проиграла «МЮ» со счетом 0:1. Исход матча тогда решил гол Мейсона Гринвуда на 73-й минуте.