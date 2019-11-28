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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и набрала первые очки в Лиге Европы

Казахстанская «Астана» одержала волевую победу над английским «Манчестер Юнайтедом» в домашнем матче группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра пятого тура группы I прошла сегодня, 28 ноября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:1.

В Казахстан «МЮ» привез молодежный состав, усиленный защитником Люком Шоу и Джесси Лингардом, которые успели поиграть за сборную Англию. В стартовый состав Уле-Гуннар Сульшер внес сразу трех дебютантов.

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Равный счет же в матче держался всего десять минут, пока Лингард ударом из-за пределов штрафной не огорчил Ненада Эрича. Этот гол в итоге остался единственным в первом тайме.

Перевернулась ситуация уже после перерыва. Всего за семь минут «Астана» не только отыгралась, но и вышла вперед, причем оба гола организовали защитники.

На 55-й минуте забил лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко, а на 66-й прострел серба Антонио Рукавины в свои ворота срезал 19-летний Дишон Бернард, который дебютировал в главной команде «МЮ».

Эта победа стала для «Астаны» первой в группе ЛЕ, а «МЮ», который досрочно вышел в плей-офф, потерпел первое поражение.

Еще один матч пятого тура группы I начнется в 23:55 по времени Нур-Султана, а в нем голландский «АЗ Алкмар» примет сербский «Партизан».

С 10 очками «МЮ» лидирует в группе, а далее идут «АЗ Алкмар» (восемь баллов) и «Партизан» (4), а «Астана» (3) замыкает таблицу. В последнем, шестом, туре 13 ноября матчи «Партизан» — «Астана» и «МЮ» — «АЗ Алкмар».

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Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
6330662′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Видеообзор волевой победы "Астаны" над "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы
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