«Астана» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» и набрала первые очки в Лиге Европы

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Игра пятого тура группы I прошла сегодня, 28 ноября, на «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:1.

В Казахстан «МЮ» привез молодежный состав, усиленный защитником Люком Шоу и Джесси Лингардом, которые успели поиграть за сборную Англию. В стартовый состав Уле-Гуннар Сульшер внес сразу трех дебютантов.

Равный счет же в матче держался всего десять минут, пока Лингард ударом из-за пределов штрафной не огорчил Ненада Эрича. Этот гол в итоге остался единственным в первом тайме.

Перевернулась ситуация уже после перерыва. Всего за семь минут «Астана» не только отыгралась, но и вышла вперед, причем оба гола организовали защитники.

На 55-й минуте забил лидер сборной Казахстана Дмитрий Шомко, а на 66-й прострел серба Антонио Рукавины в свои ворота срезал 19-летний Дишон Бернард, который дебютировал в главной команде «МЮ».

Эта победа стала для «Астаны» первой в группе ЛЕ, а «МЮ», который досрочно вышел в плей-офф, потерпел первое поражение.

Еще один матч пятого тура группы I начнется в 23:55 по времени Нур-Султана, а в нем голландский «АЗ Алкмар» примет сербский «Партизан».