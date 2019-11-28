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20:54 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» взял реванш у «Базеля». Для выхода в плей-офф надо обыграть «Хетафе» в Испании

Ари провел свой лучший матч в сезоне, но схлопотал глупейшее удаление.

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7
фотографий
7
фотографий

В отличие от ЦСКА, который в первых четырех матчах группы ЛЕ сделал все, чтобы завалить этот еврокубковый сезон, «Краснодар» в последних двух играх пришел в себя: одержал две победы над «Трабзонспором» и вернулся в борьбу за выход в плей-офф. В соперниках — «Базель», который практически обеспечил себе место в евровесне, а в первом туре унизил «Краснодар». Но в любом случае российской команде нужно было оглядываться на «Хетафе», который также имеет в своем активе 6 очков, но опережает «Краснодар» благодаря очной победе в первом круге.

Мусаев и Матвеев выставили состав под комбинационный футбол — место Камболова занял вернувшийся после тяжелой травмы Газинский, в центре атаки вышел Ари, а не Маркус Берг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ари же стал центральной фигурой первого тайма. Бразилец роскошно дирижировал атаками с позиции ложной девятки и выводил партнеров на ударные позиции. Особенно щедрым Ари был в отношении Вандерсона. Уже на 7-й минуте он зарядил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. На 31-й минуте бразилец получил пас от Ари на выход один на один, перебросил вратаря, но защитник «Базеля» вынес мяч уже из пустых ворот. А спустя минуту Вандерсон (опять с паса Ари) бил с лета в дальний угол, но немного не попал.

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По большому счету на этом опасные моменты у ворот Йонаса Омлина исчерпались, а швейцарцы сподобились только на один удар из штрафной за весь тайм. Да и то это было скорее похоже на скидку головой в руки Крицюку.

По-настоящему понервничать болельщикам «Краснодара» пришлось только когда Газинский заковылял с поля. Это был первый матч Юрия в стартовом составе в этом сезоне после травмы полугодичной давности и было бы невероятно обидно тут же получить еще одну. Но полузащитник «Краснодара» вернулся в игру. В целом по первому тайму «Краснодару» очень не хватало четкого последнего паса под удар и достойного завершения.

В начале второго тайма «Базель» прижал хозяев, опасно бил по воротам Фабиан Фрай, а у «Краснодара» появилось очень много брака в передачах. Ари уже не так блистал, но продолжал цепляться за мячи в центре поля. В одном из эпизодов он отмахнулся от полузащитника «Базеля» Альдерете после того, как он жестко его встретил. А на 70-й минуте тот же Альдерете сбил Ари в штрафной. Русский бразилец с пенальти был хладнокровен.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого «Краснодар» продолжал вылетать в контратаки большими силами, давая «Базелю» простор у своих ворот. В самой концовке это чуть не аукнулось, когда Вильмер подавал на Пюлюлю, и мяч после его удара головой прошел в сантиметрах от штанги. «Краснодару» просто повезло.

Уже на 4-й добавленной минуте у Ари был шанс оформить дубль, но Омлин потащил после его удара при выходе один на один. Ари пошел в сторону углового флага, параллельно заводя трибуны и напоролся на еще одну провокацию Альдерете — снова отмахнулся от него и получил вторую желтую карточку (первую схлопотал после снятия футболки при отмечании гола). Глупейшее удаление, которое точно скажется на последней игре группового этапа.

В ней «Краснодар» будет ждать «Хетафе», который с тем же счетом 1:0 обыграл на выезде «Трабзонспор». Чтобы выйти из группы, «Краснодару» обязательно нужно побеждать в Испании, и без Ари это будет сделать очень тяжело. Особенно учитывая, что в игре с «Базелем» в игре «быков» отчетливо были видны проблемы как при обороне своих ворот, так и в позиционном нападении. Радует одно — теперь судьба «Краснодара» в еврокубках находится в его собственных руках.

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Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Базель
Футбол, Лига Европы, Группа C28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 22826 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевМарсель Коллер
Голы
Арикленес да Силва Ари72′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Йонас Омлин
98Сергей Петров
5Сильван Видмер
6Кристиан Рамирес
75′
15Блас Риверос
4Александр Мартынович
90+3′
6Омар Альдерете
90+5′
5Урош Спаич
36Эмиль Бергстрем
52Тонни Вилена
10Самуэль Кампо
9Арикленес да Силва Ари
73′90+5′
4Эрай Джемерт
10Вандерсон Масиэл
52′
20Фабиан Фрай
90+3′
8Юрий Газинский
63′82′
14Валентин Штокер
86′
77Руслан Камболов
19Афимико Пулулу
14Кристоффер Олссон
73′
11Ноа Окафор
85′
47Даниил Уткин
33Кевин Буа
93Магомед-Шапи Сулейманов
57′
99Кемаль Адеми
68′
21Юнес Намли
98Артур Кабрал
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
15Удары (всего)7
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
13Фолы11
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Боковой судьяДэвид Рум(Шотландия)
Боковой судьяГрэм Стюарт(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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