«Краснодар» взял реванш у «Базеля». Для выхода в плей-офф надо обыграть «Хетафе» в Испании
Ари провел свой лучший матч в сезоне, но схлопотал глупейшее удаление.
Ари провел свой лучший матч в сезоне, но схлопотал глупейшее удаление.
В отличие от ЦСКА, который в первых четырех матчах группы ЛЕ сделал все, чтобы завалить этот еврокубковый сезон, «Краснодар» в последних двух играх пришел в себя: одержал две победы над «Трабзонспором» и вернулся в борьбу за выход в
Мусаев и Матвеев выставили состав под комбинационный футбол — место Камболова занял вернувшийся после тяжелой травмы Газинский, в центре атаки вышел Ари, а не Маркус Берг.
Ари же стал центральной фигурой первого тайма. Бразилец роскошно дирижировал атаками с позиции ложной девятки и выводил партнеров на ударные позиции. Особенно щедрым Ари был в отношении Вандерсона. Уже на 7-й минуте он зарядил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. На 31-й минуте бразилец получил пас от Ари на выход один на один, перебросил вратаря, но защитник «Базеля» вынес мяч уже из пустых ворот. А спустя минуту Вандерсон (опять с паса Ари) бил с лета в дальний угол, но немного не попал.
По большому счету на этом опасные моменты у ворот Йонаса Омлина исчерпались, а швейцарцы сподобились только на один удар из штрафной за весь тайм. Да и то это было скорее похоже на скидку головой в руки Крицюку.
В начале второго тайма «Базель» прижал хозяев, опасно бил по воротам Фабиан Фрай, а у «Краснодара» появилось очень много брака в передачах. Ари уже не так блистал, но продолжал цепляться за мячи в центре поля. В одном из эпизодов он отмахнулся от полузащитника «Базеля» Альдерете после того, как он жестко его встретил. А на 70-й минуте тот же Альдерете сбил Ари в штрафной. Русский бразилец с пенальти был хладнокровен.
После этого «Краснодар» продолжал вылетать в контратаки большими силами, давая «Базелю» простор у своих ворот. В самой концовке это чуть не аукнулось, когда Вильмер подавал на Пюлюлю, и мяч после его удара головой прошел в сантиметрах от штанги. «Краснодару» просто повезло.
В ней «Краснодар» будет ждать «Хетафе», который с тем же счетом 1:0 обыграл на выезде «Трабзонспор». Чтобы выйти из группы, «Краснодару» обязательно нужно побеждать в Испании, и без Ари это будет сделать очень тяжело. Особенно учитывая, что в игре с «Базелем» в игре «быков» отчетливо были видны проблемы как при обороне своих ворот, так и в позиционном нападении. Радует одно — теперь судьба «Краснодара» в еврокубках находится в его собственных руках.
|Мурад Мусаев
|Марсель Коллер
|Арикленес да Силва Ари
|72′
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Йонас Омлин
|98
|Сергей Петров
|5
|Сильван Видмер
|6
|Кристиан Рамирес
75′
|15
|Блас Риверос
|4
|Александр Мартынович
90+3′
|6
|Омар Альдерете
90+5′
|5
|Урош Спаич
|36
|Эмиль Бергстрем
|52
|Тонни Вилена
|10
|Самуэль Кампо
|9
|Арикленес да Силва Ари
73′90+5′
|4
|Эрай Джемерт
|10
|Вандерсон Масиэл
52′
|20
|Фабиан Фрай
90+3′
|8
|Юрий Газинский
63′82′
|14
|Валентин Штокер
86′
|77
|Руслан Камболов
|19
|Афимико Пулулу
|14
|Кристоффер Олссон
73′
|11
|Ноа Окафор
85′
|47
|Даниил Уткин
|33
|Кевин Буа
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
57′
|99
|Кемаль Адеми
68′
|21
|Юнес Намли
|98
|Артур Кабрал
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|15
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бобби Мэдден(Шотландия)
|Боковой судья
|Дэвид Рум(Шотландия)
|Боковой судья
|Грэм Стюарт(Шотландия)