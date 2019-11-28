«Краснодар» взял реванш у «Базеля». Для выхода в плей-офф надо обыграть «Хетафе» в Испании

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В отличие от ЦСКА, который в первых четырех матчах группы ЛЕ сделал все, чтобы завалить этот еврокубковый сезон, «Краснодар» в последних двух играх пришел в себя: одержал две победы над «Трабзонспором» и вернулся в борьбу за выход в плей-офф. В соперниках — «Базель», который практически обеспечил себе место в евровесне, а в первом туре унизил «Краснодар». Но в любом случае российской команде нужно было оглядываться на «Хетафе», который также имеет в своем активе 6 очков, но опережает «Краснодар» благодаря очной победе в первом круге.

Мусаев и Матвеев выставили состав под комбинационный футбол — место Камболова занял вернувшийся после тяжелой травмы Газинский, в центре атаки вышел Ари, а не Маркус Берг.

Ари же стал центральной фигурой первого тайма. Бразилец роскошно дирижировал атаками с позиции ложной девятки и выводил партнеров на ударные позиции. Особенно щедрым Ари был в отношении Вандерсона. Уже на 7-й минуте он зарядил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. На 31-й минуте бразилец получил пас от Ари на выход один на один, перебросил вратаря, но защитник «Базеля» вынес мяч уже из пустых ворот. А спустя минуту Вандерсон (опять с паса Ари) бил с лета в дальний угол, но немного не попал.

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По большому счету на этом опасные моменты у ворот Йонаса Омлина исчерпались, а швейцарцы сподобились только на один удар из штрафной за весь тайм. Да и то это было скорее похоже на скидку головой в руки Крицюку.

По-настоящему понервничать болельщикам «Краснодара» пришлось только когда Газинский заковылял с поля. Это был первый матч Юрия в стартовом составе в этом сезоне после травмы полугодичной давности и было бы невероятно обидно тут же получить еще одну. Но полузащитник «Краснодара» вернулся в игру. В целом по первому тайму «Краснодару» очень не хватало четкого последнего паса под удар и достойного завершения.

В начале второго тайма «Базель» прижал хозяев, опасно бил по воротам Фабиан Фрай, а у «Краснодара» появилось очень много брака в передачах. Ари уже не так блистал, но продолжал цепляться за мячи в центре поля. В одном из эпизодов он отмахнулся от полузащитника «Базеля» Альдерете после того, как он жестко его встретил. А на 70-й минуте тот же Альдерете сбил Ари в штрафной. Русский бразилец с пенальти был хладнокровен.

После этого «Краснодар» продолжал вылетать в контратаки большими силами, давая «Базелю» простор у своих ворот. В самой концовке это чуть не аукнулось, когда Вильмер подавал на Пюлюлю, и мяч после его удара головой прошел в сантиметрах от штанги. «Краснодару» просто повезло.

Уже на 4-й добавленной минуте у Ари был шанс оформить дубль, но Омлин потащил после его удара при выходе один на один. Ари пошел в сторону углового флага, параллельно заводя трибуны и напоролся на еще одну провокацию Альдерете — снова отмахнулся от него и получил вторую желтую карточку (первую схлопотал после снятия футболки при отмечании гола). Глупейшее удаление, которое точно скажется на последней игре группового этапа.