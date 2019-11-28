«Мы разочарованы». Сульшер разобрал поражение «МЮ» и отметил казахстанцев из состава «Астаны»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед»
Казахстанский клуб одержал волевую победу благодаря голу Дмитрия Шомко и автоголу Дишона Бернарда — 2:1.
— Как вы относитесь к результату матча?
— Мы разочарованы. Мы контролировали игру. Забили фантастический гол. Мы отреагировали нормально на пропущенные голы и хорошо играли. Вы могли видеть, как мы давили на «Астану», но нам не хватило времени.
— Оцените игру Джесси Лингарда, ведь он вернулся после травмы и не забивал десять месяцев?
— Джесси показал хорошую игру. Было сложно адаптироваться, но он хорошо отыграл после такого сложного перелета. Ему 27 лет, и мы рады, что он вернулся.
— Оцените игру молодых игроков, которые играют не в чемпионате, а в кубке?
— Такие игроки как Джейми и Диллан, хорошо показывали себя в середине поля. Они доминировали в центре.
— Осенью вы раскритиковали газон «АЗ» — как вам наше поле? И оцените атмосферу на стадионе?
— Мы довольны полем. Никто не получил травмы. Мы понимаем, почему такой газон в вашем климате. Мы не имеем никаких претензий.
Но бывает такое, что нападающие не попадают по воротам, или защитники забивают в свои ворота. Такое бывает.
— Назовите отличившихся игроков в составе «Астаны»?
— Шомко с его левой ногой и пару центральных защитников (Логвиненко и Постников — прим.Vesti.kz).
— Нет ли у вас мысли пригласить Эрича в свою команду с учетом его нескольких сэйвов сегодня?
— Да, он сделал сделал несколько, но у нас есть Ромеро, Де Хея. Есть сильная академия молодых вратарей. Если бы Шомко было бы 17 лет, то мы бы задумались об этом.
— В Голландии сыграете основным составом?
— Мы хотим занять первое место в группе. Дома выйдут некоторые игроки, которые хорошо проявили себя сегодня. Будет произведена ротация.
|Роман Григорчук
|Уле Гуннар Сульшер
|Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)
|55′
|Джесси Лингард(Люк Шоу)
|10′
|63306
|62′
|1
|Ненад Ерич
|13
|Ли Грант
|2
|Антонио Рукавина
|23
|Люк Шоу
|15
|Абзал Бейсебеков
81′
|38
|Аксель Туанзебе
|27
|Юрий Логвиненко
69′
|41
|Итан Лэрд
|44
|Евгений Постников
|58
|Ди'Шон Бернард
|77
|Дмитрий Шомко
83′
|63
|Дилан Левитт
59′
|10
|Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
|14
|Джесси Лингард
88′
|18
|Иван Маевский
|26
|Мэйсон Гринвуд
|9
|Дорин Ротариу
|28
|Анжел Гомеш
88′
|45
|Роман Муртазаев
90′
|54
|Итан Гэлбрейт
|32
|Рангело Янга
|37
|Джеймс Гарнер
84′
|91
|Сергей Хижниченко
85′
|59
|Ларджи Рамазани
|28
|Юрий Перцух
|44
|Тахит Чонг
65′
|49
|Д'Мани Бугали-Меллор
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Донатас Румшас(Литва)