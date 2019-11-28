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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы разочарованы». Сульшер разобрал поражение «МЮ» и отметил казахстанцев из состава «Астаны»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему его клубу не удалось во второй раз обыграть «Астану» в группе Лиге Европы. На пресс-конференции после матча норвежский специалист назвал героев в составе соперника и посетовал на нехватку времени для камбэка, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Казахстанский клуб одержал волевую победу благодаря голу Дмитрия Шомко и автоголу Дишона Бернарда — 2:1.

— Как вы относитесь к результату матча?
— Мы разочарованы. Мы контролировали игру. Забили фантастический гол. Мы отреагировали нормально на пропущенные голы и хорошо играли. Вы могли видеть, как мы давили на «Астану», но нам не хватило времени.

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— Оцените игру Джесси Лингарда, ведь он вернулся после травмы и не забивал десять месяцев?
— Джесси показал хорошую игру. Было сложно адаптироваться, но он хорошо отыграл после такого сложного перелета. Ему 27 лет, и мы рады, что он вернулся.

— Оцените игру молодых игроков, которые играют не в чемпионате, а в кубке?
— Такие игроки как Джейми и Диллан, хорошо показывали себя в середине поля. Они доминировали в центре.

— Осенью вы раскритиковали газон «АЗ» — как вам наше поле? И оцените атмосферу на стадионе?
— Мы довольны полем. Никто не получил травмы. Мы понимаем, почему такой газон в вашем климате. Мы не имеем никаких претензий.

Но бывает такое, что нападающие не попадают по воротам, или защитники забивают в свои ворота. Такое бывает.

— Назовите отличившихся игроков в составе «Астаны»?
— Шомко с его левой ногой и пару центральных защитников (Логвиненко и Постников — прим.Vesti.kz).

— Нет ли у вас мысли пригласить Эрича в свою команду с учетом его нескольких сэйвов сегодня?
— Да, он сделал сделал несколько, но у нас есть Ромеро, Де Хея. Есть сильная академия молодых вратарей. Если бы Шомко было бы 17 лет, то мы бы задумались об этом.

— В Голландии сыграете основным составом?
— Мы хотим занять первое место в группе. Дома выйдут некоторые игроки, которые хорошо проявили себя сегодня. Будет произведена ротация.

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Астана
2:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Роман ГригорчукУле Гуннар Сульшер
Голы
Дмитрий Шомко(Роман Муртазаев)55′
Джесси Лингард(Люк Шоу)10′
6330662′
Составы команд
1Ненад Ерич
13Ли Грант
2Антонио Рукавина
23Люк Шоу
15Абзал Бейсебеков
81′
38Аксель Туанзебе
27Юрий Логвиненко
69′
41Итан Лэрд
44Евгений Постников
58Ди'Шон Бернард
77Дмитрий Шомко
83′
63Дилан Левитт
59′
10Рунар Маур Сигюрьенссон
39′
14Джесси Лингард
88′
18Иван Маевский
26Мэйсон Гринвуд
9Дорин Ротариу
28Анжел Гомеш
88′
45Роман Муртазаев
90′
54Итан Гэлбрейт
32Рангело Янга
37Джеймс Гарнер
84′
91Сергей Хижниченко
85′
59Ларджи Рамазани
28Юрий Перцух
44Тахит Чонг
65′
49Д'Мани Бугали-Меллор
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)20
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы8
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДонатас Румшас(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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