«Мы разочарованы». Сульшер разобрал поражение «МЮ» и отметил казахстанцев из состава «Астаны»

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Казахстанский клуб одержал волевую победу благодаря голу Дмитрия Шомко и автоголу Дишона Бернарда — 2:1.

— Как вы относитесь к результату матча?

— Мы разочарованы. Мы контролировали игру. Забили фантастический гол. Мы отреагировали нормально на пропущенные голы и хорошо играли. Вы могли видеть, как мы давили на «Астану», но нам не хватило времени.

— Оцените игру Джесси Лингарда, ведь он вернулся после травмы и не забивал десять месяцев?

— Джесси показал хорошую игру. Было сложно адаптироваться, но он хорошо отыграл после такого сложного перелета. Ему 27 лет, и мы рады, что он вернулся.

— Оцените игру молодых игроков, которые играют не в чемпионате, а в кубке?

— Такие игроки как Джейми и Диллан, хорошо показывали себя в середине поля. Они доминировали в центре.

— Осенью вы раскритиковали газон «АЗ» — как вам наше поле? И оцените атмосферу на стадионе?

— Мы довольны полем. Никто не получил травмы. Мы понимаем, почему такой газон в вашем климате. Мы не имеем никаких претензий.

Но бывает такое, что нападающие не попадают по воротам, или защитники забивают в свои ворота. Такое бывает.

— Назовите отличившихся игроков в составе «Астаны»?

— Шомко с его левой ногой и пару центральных защитников (Логвиненко и Постников — прим.Vesti.kz).

— Нет ли у вас мысли пригласить Эрича в свою команду с учетом его нескольких сэйвов сегодня?

— Да, он сделал сделал несколько, но у нас есть Ромеро, Де Хея. Есть сильная академия молодых вратарей. Если бы Шомко было бы 17 лет, то мы бы задумались об этом.