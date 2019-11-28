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21:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы вернули долг». Григорчук — о победе «Астаны» над МЮ, атмосфере на матче и трансферах

Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Казахстанский клуб одержал волевую победу благодаря голу Дмитрия Шомко и автоголу Дишона Бернарда — 2:1.

— Как вам игра команды в первом тайме? Как вы их мотивировали во втором тайме?
— В первом тайме у нас были недоработки. Я сказал футболистам, что тот отрезок, когда мы глубоко оборонялись… Гол нам забили после момента, когда мы нелогично разыграли угловой. Они молодцы, что не расстроились, а стали играть лучше. Я могу сегодня говорить только хорошее про свою команду.

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— Это ваша самая большая победа в карьере? Как вам атмосфера на стадионе?
— Я больше всего этому рад. В такой игре начинать с негатива не хочется, а об этом говорить хочется в восхитительных тонах. Люди создают такую атмосферу, что мы должны побеждать. Слава богу, что нам удалось вернуть долг. Хочется сказать спасибо им за это.

— Что вы сказали игрокам в раздевалке?
— Состоялся в перерыве разговор, где мы вспоминали, о чем мы говорили раньше. Объяснили, что мы можем победить в этом матче.

— Сульшер сказал об интересе к игрокам «Астаны», если бы ни были ли бы моложе. А есть ли у вас интерес к игрокам «МЮ»?
— Вы заставляете об этом подумать. Вы направьте это нашему руководству… Если мы сможем пригласить игроков из «Манчестера» — там есть ряд игроков, которые были бы интересны. Но нам нравятся наши игроки. Но в зимнее трансферное окно нужно укрепиться.

— Как вы относитесь к тому, что игроки стран ЕАЭС не будут у нас легионерами?
— Я считаю, что это прогрессивный путь. Я двумя руками за.

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