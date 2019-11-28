Тренер ФК «Базель» отметил, что команду устроила бы ничья в матче с «Краснодаром»
КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб «Базель» устроила бы ничья в гостевом матче Лиги Европы против российского «Краснодара». Об этом заявил на
КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб «Базель» устроила бы ничья в гостевом матче Лиги Европы против российского «Краснодара». Об этом заявил на
В четверг «Краснодар» победил дома «Базель» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол с пенальти забил Ари, удаленный в компенсированное время. В первом туре швейцарский клуб разгромил краснодарцев со счетом 5:0.
«Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, “Краснодар” — это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно, однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов, — заявил Коллер. — Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось, порой мелочи влияют на результат».
«Ари — очень сильный игрок, и его будет очень не хватать команде в игре против “Хетафе”», — добавил швейцарский тренер.
После пяти туров «Краснодар» занимает третью строчку, набрав девять очков, гарантировавший себе выход в