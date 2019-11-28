Тренер ФК «Базель» отметил, что команду устроила бы ничья в матче с «Краснодаром»

В четверг «Краснодар» победил дома «Базель» со счетом 1:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол с пенальти забил Ари, удаленный в компенсированное время. В первом туре швейцарский клуб разгромил краснодарцев со счетом 5:0.

«Счет 5:0 в первом матче был слишком большим, “Краснодар” — это хорошая команда. В первом отрезке матча мы были послабее, во втором игра пошла лучше, но мы играли не очень компактно, однако нельзя сказать, что мы допустили много моментов, — заявил Коллер. — Нашу команду устроила бы и ничья, но не получилось, порой мелочи влияют на результат».