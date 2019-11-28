Матвеев: «Краснодар» показал качественный футбол в матче с «Базелем»
КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Игроки «Краснодара» показали качественный футбол в матче группового турнира Лиги Европы со швейцарским «Базелем». Такое мнение на послематчевой
КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Игроки «Краснодара» показали качественный футбол в матче группового турнира Лиги Европы со швейцарским «Базелем». Такое мнение на послематчевой
«Краснодар» в четверг на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Базель». Первая игра между клубами прошла 19 сентября в Швейцарии и завершилась крупной победой хозяев (5:0).
«Мы рады победе, рады, что первый тайм был полностью за нами, показали качественный футбол. Рады, что при такой игре мы заработали свои моменты и реализовали их. Мы говорили перед матчем, что в Базеле мы имели
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский впервые с 26 мая вышел в основном составе команды. «С Газинским все нормально, мы держали с Юрием связь, понимали, что он может не сыграть весь матч, он только набирает форму. Когда он сказал, что уже пора, мы сделали эту замену. 80 минут в таком матче — это хороший результат. В будущем он будет приносить нам большую пользу», — отметил специалист.
После пяти туров «Краснодар» занимает третье место в группе C, набрав девять очков. Первую и вторую строчки занимают «Базель» и «Хетафе», в активе которых десять и девять очков соответственно. Испанский клуб опережает команду из России за счет победы в очной встрече (2:1). Последнюю строчку в квартете занимает турецкий «Трабзонспор», в активе которого одно очко.