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8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
22:03 (мск), источник: ТАСС

Широков: Футболист «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче ЛЕ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нападающий «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче Лиги Европы против «Базеля». Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший игрок «Краснодара» Роман Широков.

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Футболисты «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной минуте матча Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником «Базеля» Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с «Хетафе» 12 декабря.

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«Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство “Краснодара”, думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его», — сказал Широков.

«Без Ари “Краснодару” будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче», — отметил собеседник агентства.

«Краснодар» одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует «Базель», который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет «Хетафе» (9), на последней строчке располагается «Трабзонспор» (1).

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Краснодар
1:0
Первый тайм: 0:0
Базель
Футбол, Лига Европы, Группа C28.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 22826 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевМарсель Коллер
Голы
Арикленес да Силва Ари72′
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Йонас Омлин
98Сергей Петров
5Сильван Видмер
6Кристиан Рамирес
75′
15Блас Риверос
4Александр Мартынович
90+3′
6Омар Альдерете
90+5′
5Урош Спаич
36Эмиль Бергстрем
52Тонни Вилена
10Самуэль Кампо
9Арикленес да Силва Ари
73′90+5′
4Эрай Джемерт
10Вандерсон Масиэл
52′
20Фабиан Фрай
90+3′
8Юрий Газинский
63′82′
14Валентин Штокер
85′
77Руслан Камболов
19Афимико Пулулу
14Кристоффер Олссон
73′
11Ноа Окафор
85′
47Даниил Уткин
33Кевин Буа
93Магомед-Шапи Сулейманов
57′
99Кемаль Адеми
68′
21Юнес Намли
98Артур Кабрал
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
15Удары (всего)7
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
13Фолы12
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяБобби Мэдден(Шотландия)
Боковой судьяДэвид Рум(Шотландия)
Боковой судьяГрэм Стюарт(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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