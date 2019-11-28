Широков: Футболист «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче ЛЕ

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Футболисты «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной минуте матча Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником «Базеля» Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с «Хетафе» 12 декабря.

«Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство “Краснодара”, думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его», — сказал Широков.

«Без Ари “Краснодару” будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче», — отметил собеседник агентства.