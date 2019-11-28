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22:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Всему Казахстану!» Шомко — о своем голе и эмоциях от победы «Астаны» над «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко, ставший автором гола в ворота «Манчестер Юнайтед», после победы в матче группового раунда Лиги Европы отметил, что у его команды была цель только набрать три очка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Футболист отметил, что все эмоции оставил на поле, подчеркнув, что для него важен конечный результат, а не то, что именно он поразил ворота соперника.

Напомним, «Астана» победила «МЮ» в Нур-Султане благодаря мячу Шомко и автоголу.

— Дмитрий, каково вам в статусе единственного футболиста в Казахстане, забивавшему «МЮ»?

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— Почему единственный? А, там автогол, да, записали? Ну, ладно, пусть буду единственным (улыбается). Неважно, кто сегодня забил. Важно, как команда сыграла. Сегодня победили, была одна цель, и мы ее достигли.

— Несмотря на то, что «МЮ» привез молодой состав, было много провокационных высказываний в адрес «Астаны». Это подстегивало команду?

— Не то что подстегивало… Вы понимаете, если человек находится в «Манчестере», в легендарной команде, то он по праву находится там. Неважно, какого он возраста.

— Кто-то удивил среди этой молодежи?

— У меня играл на фланге, если не ошибаюсь, Гринвуд — неплохой левоногий футболист, молодой достаточно. Я думаю, у него большое будущее.

— Все-таки составы забудутся, а результат останется?

— Ну, пусть так считают. У нас только одна была задача — подарить к концу года победу. Это последняя игра в этом сезоне на «Астана Арене». Мы сегодня всех болельщиков порадовали, спасибо им огромное, что в такую холодную погоду пришли и поддержали нас. Это самое главное.

— Каково это быть первой командой в Казахстане, которая обыграла «МЮ»?

— Ну, эмоции все, знаете, выплеснули на игре. Не знаю, как ответить, если честно. Эмоций очень много. Конечно, замечательно, что мы подарили эту победу всему Казахстану!

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Юлия Милова

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