Футболист «Краснодара» Ари считает, что в моменте со своим удалением повел себя по-детски

Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной минуте матча Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником «Базеля» Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с «Хетафе» 12 декабря.

«Я поступил как ребенок, на протяжении всей игры соперники меня провоцировали, — сказал Ари. — Я потерял голову только на последней минуте игры».

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы хорошо играли, но не смогли забить [с игры], — отметил Ари. — Самое важное, что мы смогли набрать три очка, это важнее всего». В первом матче я не сыграл, но для меня это тоже был реванш, я хорошо подготовился и сделал все, чтобы команда выиграла, дальше билась за выход из группы.

По мнению форварда, «Краснодару» для выездной победы над «Хетафе» в матче шестого тура нужно показать свою силу. «Мы должны показать, что мы сильнее их во всем, должны быть осторожны с их контратаками, играть надежно в обороне. Уверен, что тренер сможет подготовить команду именно так, чтобы мы смогли победить», — резюмировал нападающий.