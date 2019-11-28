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22:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Ари считает, что в моменте со своим удалением повел себя по-детски

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Ари, получив вторую желтую карточку в концовке матча пятого тура группового турнира Лиги Европы против швейцарского «Базеля», повел себя как ребенок. Такое мнение он высказал в разговоре с журналистами.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель» со счетом 1:0, единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Во время празднования гола нападающий снял с себя футболку, за что получил первое предупреждение. На пятой добавленной минуте матча Ари получил вторую желтую карточку за стычку с защитником «Базеля» Омаром Альдерете и был удален с поля. Форвард пропустит заключительный матч «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы, в котором российский клуб встретится с «Хетафе» 12 декабря.

«Я поступил как ребенок, на протяжении всей игры соперники меня провоцировали, — сказал Ари. — Я потерял голову только на последней минуте игры».

«В первом тайме у нас было очень много моментов, мы хорошо играли, но не смогли забить [с игры], — отметил Ари. — Самое важное, что мы смогли набрать три очка, это важнее всего». В первом матче я не сыграл, но для меня это тоже был реванш, я хорошо подготовился и сделал все, чтобы команда выиграла, дальше билась за выход из группы.

По мнению форварда, «Краснодару» для выездной победы над «Хетафе» в матче шестого тура нужно показать свою силу. «Мы должны показать, что мы сильнее их во всем, должны быть осторожны с их контратаками, играть надежно в обороне. Уверен, что тренер сможет подготовить команду именно так, чтобы мы смогли победить», — резюмировал нападающий.

«Краснодар» одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует «Базель», который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет «Хетафе» (9), на последней строчке располагается «Трабзонспор» (1).

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