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22:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Может быть, не погоняли МЮ, но выиграли». Хавбек «Астаны» — о победе, контракте и последнем матче в ЛЕ

Долгое отсутствие игровой практики сказалось на игре «Астаны» в первом тайме против «Манчестер Юнайтед». Такое мнение после матча высказал полузащитник казахстанской команды Иван Маевский, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, игра могла сложиться иначе, если бы гости забили второй гол, но футболистов «МЮ» подвела реализация моментов.

Напомним, «Астана» победила «МЮ» в Нур-Султане благодаря мячу Шомко и автоголу.

— Иван, так ли сложилась игра, как вы ожидали?

— Понятно, что все очень счастливы, что победили. Да, мы понимали, что против нас играли молодые ребята, но все-таки половина состава — это ребята, которые играют у них в каждом матче. Главное, победили, порадовали всю страну, болельщиков. Огромное им спасибо, что пришли нас поддержать в такой холод. Сегодня собрался практически полный стадион. И мы очень счастливы, что люди ушли довольные.

— Все-таки погоняли «Манчестер Юнайтед»?

— Возможно, не погоняли, но победили. (смеется).

— В первом тайме привыкали к сопернику, приглядывались?

— Было немного сложновато. Все-таки мы без игрового ритма уже, скажем так, ребята, которые не в сборных, с десятого числа без официальных игр — это тяжеловато. Поэтому нужно было какое-то время, чтобы, наверное, привыкнуть чуть-чуть. Хорошо, что так сложилось во втором тайме. Очень хорошо начали второй тайм, забили два гола. Да, было сложно. Но даже если ребята устали, то при такой поддержке против «Манчестера» все бились до последнего.

— Каково это — побеждать «Манчестер»?

— Отлично, конечно, здорово! Я еще никогда не побеждал «Манчестер» (смеется).

— Вы свой контракт уже обговорили?

— Подождите, я еще только из раздевалки вышел (смеется). Сейчас еще будет время. Сейчас немножко отдохнем, потом в Сербии соберемся.

— Сегодня отменили легионерство для белоруссов…

— Да, я читал.

— Вы этого ждали?

— Да нет, я даже не знал, что так будет. Ну, отменили, здорово. Я — не легионер. (смеется).

— Когда узнали, каким будет состав «МЮ», обрадовались, что их можно обыграть?

— Никаких ощущений не было. Все-таки «Манчестер» — это одна из лучших команд мира. И даже молодые ребята, которые находятся в ней, им надо пройти огромную конкуренцию. Значит, они талантливые в своем поколении. Вне зависимости от того, какой приедет состав, мы хотели сами играть и добиться победы.

— Получается, сегодня над молодостью одержал вверх опыт и концентрация?

— Я бы не сказал так. У них тоже было достаточно моментов, но где-то нам повезло. У них был момент при счете 1:0. Забей они еще, счет стал бы 2:0. Но так получилось, что не забиваешь ты, — забивают тебе. Теперь будем готовиться к последней игре, чтобы там сыграть достойно.

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Юлия Милова

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