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22:59 (мск), источник: Vesti.kz

Последний соперник «Астаны» в группе Лиги Европы упустил победу с 0:2 в большинстве

Голландский «АЗ Алкмар» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось после матча пятого тура группы L с сербским «Партизаном», который завершился со счетом 2:2. По ходу встречи АЗ сделал камбэк с 0:2 в меньшинстве.

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У «Партизана» на 16-й минуте забил Такума Асано, а на 27-й — Сейдума Сума. За «АЗ» на 87-й и 92-й минутах отличился Ферди Дрейф, а 83-й голландцы и-за удаления потеряли Мирона Боадю.

В другом матче этой группы «Астана» дома одержала волевую победу над английским «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

В группе L с 10 очками лидирует «МЮ», который вышел в плей-офф еще в четвертом туре. Набравший десять баллов АЗ идет вторым. У «Партизана» — пять очков, а у «Астаны» — три.

Матчи шестого тура группы L «МЮ» — «АЗ Алкмар» и «Партизан» — «Астана» пройдут в ночь с 12 на 13 декабря и начнутся в 02:00 по времени Нур-Султана.

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АЗ
2:2
Первый тайм: 0:2
Партизан
Футбол, Лига Европы, Группа L28.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Cars Jeans Stadion
Главные тренеры
Арне СлотСаво Милошевич
Голы
Ферди Дрейф(Тен Копмейнерс)88′
Такума Асано(Бибрас Натхо)16′
Ферди Дрейф(Фредрик Мидтсье)90+2′
Сейдуба Сума(Саша Зджелар)27′
Составы команд
1Марко Бизот
90+8′
88Владимир Стойкович
76′
2Юнас Свенссон
3Страхиня Павлович
15Овен Вейндал
23Боян Остоич
6Фредрик Мидтсье
85′
72Слободан Урошевич
8Тен Копмейнерс
54′
73Неманья I Милетич
7Кэлвин Стенгс
38′
16Саша Зджелар
9Майрон Боаду
54′84′
9Умар Садик
11Уссама Идрисси
90+2′
11Такума Асано
3Пантелис Хатзидиакос
53′
6Бибрас Натхо
90′90′
14Ферди Дрейф
5Игор Вуячич
30Стин Вайтенс
60′
7Зоран Тошич
69′
26Юкинари Сугавара
31Райко Брежанчич
90+7′
10Дани де Вит
71′
20Сейдуба Сума
75′
20Йорди Класи
19Александр Шчекич
Статистика
7Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)13
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
17Фолы18
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДаниель Стефански(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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