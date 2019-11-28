Последний соперник «Астаны» в группе Лиги Европы упустил победу с 0:2 в большинстве

Это случилось после матча пятого тура группы L с сербским «Партизаном», который завершился со счетом 2:2. По ходу встречи АЗ сделал камбэк с 0:2 в меньшинстве.

У «Партизана» на 16-й минуте забил Такума Асано, а на 27-й — Сейдума Сума. За «АЗ» на 87-й и 92-й минутах отличился Ферди Дрейф, а 83-й голландцы и-за удаления потеряли Мирона Боадю.

В другом матче этой группы «Астана» дома одержала волевую победу над английским «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

В группе L с 10 очками лидирует «МЮ», который вышел в плей-офф еще в четвертом туре. Набравший десять баллов АЗ идет вторым. У «Партизана» — пять очков, а у «Астаны» — три.