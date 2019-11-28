Последний соперник «Астаны» в группе Лиги Европы упустил победу с 0:2 в большинстве
Голландский «АЗ Алкмар» досрочно вышел в
Голландский «АЗ Алкмар» досрочно вышел в
Это случилось после матча пятого тура группы L с сербским «Партизаном», который завершился со счетом 2:2. По ходу встречи АЗ сделал камбэк с 0:2 в меньшинстве.
У «Партизана» на 16-й минуте забил Такума Асано, а на 27-й — Сейдума Сума. За «АЗ» на 87-й и 92-й минутах отличился Ферди Дрейф, а 83-й голландцы
В другом матче этой группы «Астана» дома одержала волевую победу над английским «Манчестер Юнайтед» — 2:1.
В группе L с 10 очками лидирует «МЮ», который вышел в
Матчи шестого тура группы L «МЮ» — «АЗ Алкмар» и «Партизан» — «Астана» пройдут в ночь с 12 на 13 декабря и начнутся в 02:00 по времени
|Арне Слот
|Саво Милошевич
|Ферди Дрейф(Тен Копмейнерс)
|88′
|Такума Асано(Бибрас Натхо)
|16′
|Ферди Дрейф(Фредрик Мидтсье)
|90+2′
|Сейдуба Сума(Саша Зджелар)
|27′
|1
|Марко Бизот
90+8′
|88
|Владимир Стойкович
76′
|2
|Юнас Свенссон
|3
|Страхиня Павлович
|15
|Овен Вейндал
|23
|Боян Остоич
|6
|Фредрик Мидтсье
85′
|72
|Слободан Урошевич
|8
|Тен Копмейнерс
54′
|73
|Неманья I Милетич
|7
|Кэлвин Стенгс
38′
|16
|Саша Зджелар
|9
|Майрон Боаду
54′84′
|9
|Умар Садик
|11
|Уссама Идрисси
90+2′
|11
|Такума Асано
|3
|Пантелис Хатзидиакос
53′
|6
|Бибрас Натхо
90′90′
|14
|Ферди Дрейф
|5
|Игор Вуячич
|30
|Стин Вайтенс
60′
|7
|Зоран Тошич
69′
|26
|Юкинари Сугавара
|31
|Райко Брежанчич
90+7′
|10
|Дани де Вит
71′
|20
|Сейдуба Сума
75′
|20
|Йорди Класи
|19
|Александр Шчекич
|7
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Даниель Стефански(Польша)