ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (76-я минута), у «Лудогорца» отличился Клаудио Кешеру (66). В составе ЦСКА первый матч в Лиге Европы провел полузащитник Алан Дзагоев, он не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм. Первый матч после годичного перерыва Дзагоев провел 10 ноября, выйдя на замену на 85-й минуте встречи с «Сочи» (3:2) в рамках чемпионата России. После этого он еще сыграл в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1) и в игре первенства страны с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

В первом матче между командами в Болгарии ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» со счетом 1:5. До сезона-2019/20 болгарские и российские клубы только один раз играли между собой — ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил «Левски» со счетом 2:1.

В параллельном матче группы H венгерский «Ференцварош» в меньшинстве на домашнем поле сыграл вничью с испанским «Эспаньолом» со счетом 2:2. У «Ференцвароша» голы забили Давид Сигер и Михал Шкварка, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. У «Эспаньола» забитым мячом отметился Оскар Мелендо и Серхи Дардер, забивший на последней минуте матча. Пенальти в ворота испанского клуба не смог реализовать полузащитник хозяев Исаэл.

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