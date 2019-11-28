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22:52 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского ЦСКА со счетом 1:1 сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ-Арене».

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В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (76-я минута), у «Лудогорца» отличился Клаудио Кешеру (66). В составе ЦСКА первый матч в Лиге Европы провел полузащитник Алан Дзагоев, он не принимал участия в официальных матчах с 3 ноября 2018 года из-за двух травм. Первый матч после годичного перерыва Дзагоев провел 10 ноября, выйдя на замену на 85-й минуте встречи с «Сочи» (3:2) в рамках чемпионата России. После этого он еще сыграл в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1) и в игре первенства страны с самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

В первом матче между командами в Болгарии ЦСКА потерпел поражение от «Лудогорца» со счетом 1:5. До сезона-2019/20 болгарские и российские клубы только один раз играли между собой — ЦСКА на групповой стадии Кубка УЕФА сезона-2005/06 победил «Левски» со счетом 2:1.

В параллельном матче группы H венгерский «Ференцварош» в меньшинстве на домашнем поле сыграл вничью с испанским «Эспаньолом» со счетом 2:2. У «Ференцвароша» голы забили Давид Сигер и Михал Шкварка, отличившийся в добавленное ко второму тайму время. У «Эспаньола» забитым мячом отметился Оскар Мелендо и Серхи Дардер, забивший на последней минуте матча. Пенальти в ворота испанского клуба не смог реализовать полузащитник хозяев Исаэл.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, четвертое место в таблице группы H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Лидирует испанский «Эспаньол» (11 очков), далее идут «Лудогорец» (7) и «Ференцварош» (6).

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ЦСКА
1:1
Первый тайм: 0:0
Лудогорец
Футбол, Лига Европы, Группа H28.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоСтанислав Генчев
Голы
Федор Чалов(Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев)76′
Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон, Георгий Терзиев)66′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
23Пламен Илиев
23Хердур Магнуссон
4Неусиану Сисинью
78Игорь Дивеев
3Антон Недялков
2Мариу Фернандес
5Георгий Терзиев
8Никола Влашич
21Драгош Григоре
25Кристиян Бистрович
12Анисе
81′
98Иван Обляков
25Стефан Баджи
9Федор Чалов
60′
92Джоди Лукоки
62Вадим Карпов
76′
84Марселу Насименту Марселинью
77′
29Яка Бийол
18Светослав Дяков
20Константин Кучаев
55′
28Клаудиу Кешеру
35′87′
10Алан Дзагоев
10Якуб Сверчок
17Арнор Сигурдссон
64′
88Кристальду Фариас Вандерсон
81′
7Ильзат Ахметов
13Мавис Чибота
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
17Удары (всего)9
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
16Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяЛарс Хуммельгор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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