Гол Клюйверта помог «Роме» разгромить «Истанбул» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Итальянская «Рома» на выезде разгромила «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Итальянская «Рома» на выезде разгромила «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча группы J, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Жордан Верету (30-я минута, с пенальти), Джастин Клюйверт (41) и Эдин Джеко (45+1).
В другом матче группы австрийский «Вольфсберг» в Граце уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» — 0:1.
«Боруссия» и «Рома», набрав по восемь очков, делят первую строчку в квартете, «Истанбул» (7) идет на третьем месте. «Вольфсберг» (4) потерял шансы на попадание в
Результаты матчей группы G:
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Порту» (Португалия) — 1:2,
«Фейенорд» (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:2.