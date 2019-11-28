Гол Клюйверта помог «Роме» разгромить «Истанбул» в матче Лиги Европы

Встреча группы J, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Жордан Верету (30-я минута, с пенальти), Джастин Клюйверт (41) и Эдин Джеко (45+1).

«Боруссия» и «Рома», набрав по восемь очков, делят первую строчку в квартете, «Истанбул» (7) идет на третьем месте. «Вольфсберг» (4) потерял шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.