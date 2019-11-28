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23:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Клюйверта помог «Роме» разгромить «Истанбул» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Итальянская «Рома» на выезде разгромила «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: AP 2019

Встреча группы J, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Жордан Верету (30-я минута, с пенальти), Джастин Клюйверт (41) и Эдин Джеко (45+1).

В другом матче группы австрийский «Вольфсберг» в Граце уступил мёнхенгладбахской «Боруссии» — 0:1.

«Боруссия» и «Рома», набрав по восемь очков, делят первую строчку в квартете, «Истанбул» (7) идет на третьем месте. «Вольфсберг» (4) потерял шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.

Результаты матчей группы G:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Порту» (Португалия) — 1:2,

«Фейенорд» (Нидерланды) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 2:2.

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