«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с испанским «Эспаньолом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с испанским «Эспаньолом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча соперников московского ЦСКА по группе H, прошедшая в четверг в Будапеште, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Оскар Мелендо (31-я минута) и Серхи Дардер (90+6). В составе хозяев голы забили Давид Сигер (23) и Михал Шкварка (90+1 — с пенальти). На 77-й минуте игрок «Ференцвароша» Исаэл не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален футболист хозяев Элдар Чивич.
В другом матче данной группы ЦСКА дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» — 1:1.
После пяти туров на счету ЦСКА 2 очка, у «Ференцвароша» — 6, «Лудогорца» — 7, «Эспаньола» — 11. Испанский клуб уже гарантировал себе выход в
В шестом туре ЦСКА сыграет в гостях с «Эспаньолом», «Ференцварош» на выезде встретится с «Лудогорцем». Матчи пройдут 12 декабря.
|Сергей Ребров
|Пабло Мачин
|Давид Шигер
|23′
|Оскар Мелендо(Гонсало Авила Пипа)
|31′
|Михал Шкварка
|90+1′
|Серхи Дардер(Гонсало Авила Пипа)
|90+6′
|да Силва Барбоза Изаэл
|77′
|90
|Денеш Дибус
|13
|Родригес Диего Лопес
|5
|Абрахам Фримпонг
35′
|2
|Гонсало Авила Пипа
|17
|Эльдар Чивич
12′90+4′
|6
|Льюис Лопес
43′
|25
|Миха Блажич
|17
|Дидак Вила
76′
|8
|Герге Ловренчич
|18
|Себастьян Коршья
|14
|Игорь Харатин
|24
|Фернандо Калеро
76′
|10
|Токмак Чоль Нгуен
|8
|Андер Итурраспе
90′
|88
|да Силва Барбоза Изаэл
|26
|Поль Лосано
|18
|Давид Шигер
86′
|14
|Оскар Мелендо
81′
|92
|Михал Шкварка
|12
|Хонатан Кальери
|70
|Франк Боли
25′83′
|23
|Эстебан Гранеро
69′
|20
|Николай Сигневич
|29
|Мохамед Эззарфани
78′
|97
|Роланд Варга
61′
|31
|Виктор Кампусано
88′
|11
|Александр Зубков
|10
|Серхи Дардер
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Тиагу Мартинш(Португалия)