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23:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» дома сыграл вничью с испанским «Эспаньолом» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча соперников московского ЦСКА по группе H, прошедшая в четверг в Будапеште, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Оскар Мелендо (31-я минута) и Серхи Дардер (90+6). В составе хозяев голы забили Давид Сигер (23) и Михал Шкварка (90+1 — с пенальти). На 77-й минуте игрок «Ференцвароша» Исаэл не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален футболист хозяев Элдар Чивич.

В другом матче данной группы ЦСКА дома сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» — 1:1.

После пяти туров на счету ЦСКА 2 очка, у «Ференцвароша» — 6, «Лудогорца» — 7, «Эспаньола» — 11. Испанский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф.

В шестом туре ЦСКА сыграет в гостях с «Эспаньолом», «Ференцварош» на выезде встретится с «Лудогорцем». Матчи пройдут 12 декабря.

Ференцварош
2:2
Первый тайм: 1:1
Эспаньол
Футбол, Лига Европы, Группа H28.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Groupama Arena
Главные тренеры
Сергей РебровПабло Мачин
Голы
Давид Шигер23′
Оскар Мелендо(Гонсало Авила Пипа)31′
Михал Шкварка90+1′
Серхи Дардер(Гонсало Авила Пипа)90+6′
Нереализованные пенальти
да Силва Барбоза Изаэл77′
Составы команд
90Денеш Дибус
13Родригес Диего Лопес
5Абрахам Фримпонг
35′
2Гонсало Авила Пипа
17Эльдар Чивич
12′90+4′
6Льюис Лопес
43′
25Миха Блажич
17Дидак Вила
76′
8Герге Ловренчич
18Себастьян Коршья
14Игорь Харатин
24Фернандо Калеро
76′
10Токмак Чоль Нгуен
8Андер Итурраспе
90′
88да Силва Барбоза Изаэл
26Поль Лосано
18Давид Шигер
86′
14Оскар Мелендо
81′
92Михал Шкварка
12Хонатан Кальери
70Франк Боли
25′83′
23Эстебан Гранеро
69′
20Николай Сигневич
29Мохамед Эззарфани
78′
97Роланд Варга
61′
31Виктор Кампусано
88′
11Александр Зубков
10Серхи Дардер
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
9Угловые5
10Фолы15
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяТиагу Мартинш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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