«Ференцварош» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

Встреча соперников московского ЦСКА по группе H, прошедшая в четверг в Будапеште, завершилась со счетом 2:2. У гостей отличились Оскар Мелендо (31-я минута) и Серхи Дардер (90+6). В составе хозяев голы забили Давид Сигер (23) и Михал Шкварка (90+1 — с пенальти). На 77-й минуте игрок «Ференцвароша» Исаэл не реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален футболист хозяев Элдар Чивич.