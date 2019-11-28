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23:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Брага» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Португальская «Брага» сыграла вничью с английским «Вулверхэмптон» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы K, прошедшая в четверг в Португалии, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев отличились Андре Орта (6), Паулинью Диаш (64) и Франсержио (79). Голы у гостей забили Рауль Хименес (14), Мэтт Доэрти (34) и Адама Траоре (35).

В другом матче данной группы стамбульский «Бешикташ» дома победил братиславский «Слован» — 2:1.

«Брага» (11 очков) и «Вулверхэмптон» (10) гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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