Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья
Карабах
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дюделанж
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Мальме
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лугано
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спортинг
ПСВ
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Русенборг
ЛАСК
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лацио
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Селтик
Ренн
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арсенал
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Витория Гимарайнш
Стандард Л
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
Порту
12
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Рейнджерс
22
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
20:55
Ференцварош
Эспаньол
22
Футбол. Еврокубки
20:55
Сент-Этьен
Гент
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Александрия
Вольфсбург
01
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
Рома
03
Футбол. Еврокубки
20:55
Вольфсберг
Боруссия М
01
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Слован Бр
21
Футбол. Еврокубки
20:55
Брага
Вулверхэмптон Уондерерс
33
Футбол. Еврокубки
20:55
АЗ
Партизан
22
Футбол. Еврокубки
18:50
Краснодар
Базель
10
Футбол. Еврокубки
18:50
Трабзонспор
Хетафе
01
Футбол. Еврокубки
18:50
Астана
Манчестер Юнайтед
21
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
8«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы
23:27 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после победы над «Манчестер Юнайтед»

Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после первой победы в группе Лиги Европы.

Наверх
Источник: Reuters

В пятом туре чемпион Казахстана дома обыграл английский «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

Еврокубковый путь «Астана» начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде после поражения от румынского ЧФР (1:0, 1:3). Затем команда Романа Григорчука перешла в ЛЕ, где в квалификации поочередно выбила андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1), мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и белорусский БАТЭ (3:0, 0:2).

Читайте также
«Мы разочарованы». Сульшер разобрал поражение «МЮ» и отметил казахстанцев из состава «Астаны»

Как чемпион страны, не представленной в группе ЛЧ, «Астана» получит 260 тысяч из солидарных выплат от УЕФА. Призовые за победу во втором раунде ЛЕ составляют 260 тысяч, в третьем — 280 тысяч. Бонусы за раунд плей-офф получают только вылетевшие клубы, а команды, прошедшие в группу, заработают минимум 2,92 миллиона.

В группе ЛЕ клубы за каждую победу получат 570 тысяч, а за ничью — 190 тысяч. Каждому победителю группы вместе с путевкой в 1/16 финала достается миллион, а второе место в группе принесет 500 тысяч.

Таким образом, «Астана» на данный момент заработала в еврокубковом сезоне минимум 4 миллиона 290 тысяч евро, из которых 3,720 миллиона — за квалификацию, а 570 тысяч — за победу над «МЮ». Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).

Еврокубовый сезон для «Астаны» завершится в ночь на 13 декабря гостевым матчем с сербским «Партизаном». Обе команды уже лишились шансов на плей-офф.

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Шок в Казахстане - российские СМИ о победе "Астаны" над "Манчестер Юнайтед"
Не добре дошли. ЦСКА распрощался с надеждами на еврокубки
Российские пляжники обыграли бразильцев и вышли в полуфинал ЧМ
«Краснодар» взял реванш у «Базеля» в Лиге Европы
Россиянин стал лучшим вратарем недели Лиги чемпионов
Вода скрывает красоту российской синхронистки (фото)
Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь