Сколько уже заработала «Астана» в этом еврокубковом сезоне после победы над «Манчестер Юнайтед»

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В пятом туре чемпион Казахстана дома обыграл английский «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

Еврокубковый путь «Астана» начинала в Лиге чемпионов, но вылетела в первом раунде после поражения от румынского ЧФР (1:0, 1:3). Затем команда Романа Григорчука перешла в ЛЕ, где в квалификации поочередно выбила андоррскую «Санта-Колому» (0:0, 4:1), мальтийскую «Валлетту» (5:1, 4:0) и белорусский БАТЭ (3:0, 0:2).

Как чемпион страны, не представленной в группе ЛЧ, «Астана» получит 260 тысяч из солидарных выплат от УЕФА. Призовые за победу во втором раунде ЛЕ составляют 260 тысяч, в третьем — 280 тысяч. Бонусы за раунд плей-офф получают только вылетевшие клубы, а команды, прошедшие в группу, заработают минимум 2,92 миллиона.

В группе ЛЕ клубы за каждую победу получат 570 тысяч, а за ничью — 190 тысяч. Каждому победителю группы вместе с путевкой в 1/16 финала достается миллион, а второе место в группе принесет 500 тысяч.

Таким образом, «Астана» на данный момент заработала в еврокубковом сезоне минимум 4 миллиона 290 тысяч евро, из которых 3,720 миллиона — за квалификацию, а 570 тысяч — за победу над «МЮ». Эта сумма не окончательная, так как каждый участник получает процент от выплат на основе рейтинга (в нем учитывается выступление за последние десять лет) и от маркетингового пула (продажа ТВ-прав).