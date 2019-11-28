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23:30 (мск), источник: Vesti.kz

Шок в Казахстане — российские СМИ о победе «Астаны» над «Манчестер Юнайтед»

Издание Eurosport.ru отреагировала на победу «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

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Игра пятого тура группы L в столице Казахстана завершилась со счетом 2:1.

«Шок в Казахстане: “Астана” пропустила первой, но обыграла “МЮ”. Атака у “Манчестера” была слишком молодая, а вратарь — слишком возрастной. Сульшер не повез в Казахстан основной состав, так как “Юнайтед” досрочно вышел в плей-офф. “МЮ” набрал десять очков в пяти матчах», — пишет Eurosport.

Отметим, что ЛЕ завершится для «Астаны» в ночь с 13 декабря гостевым матчем с сербским «Партизаном». Обе команды потеряли шансы на плей-офф.

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Шок в Казахстане - российские СМИ о победе "Астаны" над "Манчестер Юнайтед"
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