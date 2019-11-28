Шок в Казахстане — российские СМИ о победе «Астаны» над «Манчестер Юнайтед»

«Шок в Казахстане: “Астана” пропустила первой, но обыграла “МЮ”. Атака у “Манчестера” была слишком молодая, а вратарь — слишком возрастной. Сульшер не повез в Казахстан основной состав, так как “Юнайтед” досрочно вышел в плей-офф. “МЮ” набрал десять очков в пяти матчах», — пишет Eurosport.