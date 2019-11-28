Шок в Казахстане — российские СМИ о победе «Астаны» над «Манчестер Юнайтед»
Издание Eurosport.ru отреагировала на победу «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Издание Eurosport.ru отреагировала на победу «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Игра пятого тура группы L в столице Казахстана завершилась со счетом 2:1.
«Шок в Казахстане: “Астана” пропустила первой, но обыграла “МЮ”. Атака у “Манчестера” была слишком молодая, а вратарь — слишком возрастной. Сульшер не повез в Казахстан основной состав, так как “Юнайтед” досрочно вышел в
Отметим, что ЛЕ завершится для «Астаны» в ночь с 13 декабря гостевым матчем с сербским «Партизаном». Обе команды потеряли шансы на